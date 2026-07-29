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Pevačica Goga Sekulić (49) trenutno sa sinom odmara u Budvi. Ona često posećuje rodnu Crnu Goru koju je napustila još kao beba kada se sa porodicom preselila u Beograd.

Goga je sada podelila fotografiju sa plaže, a njen bujni dekolte je došao u prvi plan.

Foto: Printscreen

Goga je više puta operisala grudi, nakon porođaja je zbog bolova u leđima morala da stavi manje implante o čemu je govorila.

- Nakon porođaja sam imala malo jače bolove u leđima i morala sam da korigujem grudi, da ih malo smanjim. Donela sam odluku da to uradim sada dok je malo hladnije. Zbog tih bolova u leđima sam radila korekciju, smanjivanje grudi, promenu silikona - rekla je Goga tada i dodala:

- Rekli su mi da moram da mirujem, jer je ipak to operacija. Veličina grudi je ostala ista, misle svi da sam smanjila, ali sam ipak zadržala veličinu - ispričala je pevačica nakon operacije.

U nekretninama ima 600.000 evra

1/8 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Dejan Milićević

Podsetimo, Goga je vlasnica više nekretnina čija se vrednost procenjuje na oko 600.000 evra.

Pevačica Goga Sekulić ima više nekretnina koje je stekla svojim radom, a sve što poseduje vredi ukupno preko 600.000 evra.

Ona ima dva stana u Beogradu, a nasledila je i kuću na planini.

"Završila sam fakultet"

Inače, pevačica je fakultetski obrazovana što mnogi donedavno nisu znali.

- Sestra i ja smo rođene u Pljevljima, između nas je razlika 15 meseci, kao bebe smo donete u Beograd. Roditelji su nam se preselili ovde i mi smo ovde završile srednju školu i fakultet. Svi se hvale nekim diplomama, pa da kažem da sam prve dve godine bila u petoj gimnaziji, pa sam prešla u Turističku školu, a u međuvremenu sam pevala u horu, išla sam na takmičenja pevača amatera, bila sam voditeljka na radio stanici 511, to je bilo u Sremčici.

1/6 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Print Screen

Dan mi je bio ispunjen od jutra do sutra, pa sam posle srednje upisala Višu poslovnu školu i to sam završila a da nisam imala nikakvu vezu, pričalo se da javne ličnosti završavaju tu školu preko veze, ali ja nisam, završila sam smer ekonomija i bankarstvo - rekla je ranije.

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