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Rat između Filipa Cara i Kristijana Golubovića eskalirao je i preselio se van svih granica zdravog razuma! Nakon poslednjeg, nikad burnijeg TikTok lajva u kom su pale stravične pretnje smrću i najteže moguće uvrede, bivši rijaliti učesnik je sada povukao potez koji je šokirao javnost.

Car objavio eksplicitnu fotografiju bivšeg para

Car je bez trunke blama na društvenim mrežama plasirao fotografiju intimnog čina Kristijana i njegove bivše verenice Kristine Spalević! Da stvar bude još bizarnija, u pitanju je kadar koji je uslikan preko nadzorne kamere koju je sam Golubović svojevremeno ugradio u njihovu spavaću sobu. Fotografija se brzinom svetlosti proširila mrežama i izazvala lavinu gnevnih reakcija!

Zbog nezapamćenog narušavanja privatnosti i brutalnog skandala, Kristina je juče, podsetimo, hitno otišla u policijsku stanicu kako bi prijavila ceo slučaj i zatražila zaštitu nadležnih organa. Pritisak je toliko ogroman da je Spalevićeva u prvom trenutku planirala čak i da stupi u štrajk glađu ispred nadležnih institucija! Ipak, nakon konsultacija sa svojim timom advokata, od te radikalne mere je za sada odustala, ali je rešena da pravnim putem ide do kraja i pokrene postupke protiv svih za koje smatra da su učestvovali u objavljivanju i širenju spornog sadržaja.

Jeziv sukob Cara i Kristijana kulminirao

Podsetimo, sukob između Filipa Cara i Kristijana Golubovića započeo je nakon što je Car javno stao u odbranu Kristine Spalević, osudivši Golubovića posle njenih tvrdnji da je usmrtio njihovog psa Koka. Ovaj slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti, a ubrzo su Kristina Spalević i Kristijan Golubović suspendovani sa Red televizije.

1/6 Vidi galeriju Filip Car Foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Nenad Kostić, Boba Nikolić, Printscreen Insatgram

Međutim, kada je saznao da se sporni događaj nije odigrao nedavno, već pre dve godine, Car je promenio stav i saopštio da više ne želi javno da podržava Kristinu. Kako je tada istakao, smatra da je ceo slučaj trebalo prijaviti odmah, a ne nakon toliko vremena.

Sukob je potom dobio potpuno novu dimenziju. Javnost je ostala zatečena nakon lajv uključenja Kristijana Golubovića na TikToku, tokom kojeg je uputio niz teških uvreda i pretnji Filipu Caru. U razgovor se u jednom trenutku uključio i Golubovićev prijatelj, koji je takođe izneo uznemirujuće poruke.

- Ubiću te, samo da pređeš granicu - poručio je Golubović tokom prenosa uživo, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama i dodatno rasplamsalo njihov već žestok sukob.

"Bolje da me ubije..."

1/9 Vidi galeriju Kristina Spalević Foto: Kurir Televizija, Printscreen YouTube, Printscreen

Podsetimo, Kristina je juče otišla u policiju kako bi prijavila Kristijana Golubovića zbog, kako tvrdi, deljenja snimka njihovog intimnog odnosa. Nakon izlaska iz policijske stanice obratila se javnosti putem društvenih mreža i iznela potresne tvrdnje.

- Javljam vam se ljudi, idem u policiju. Dok Kristijan Golubović ne bude uhapšen od sutra štrajkujem glađu, a neću ni piti vodu. Proširio je snimak neovlašćenog snimanja intimnog odnosa, prijavila sam i odvela sam svedoka kome su šireni dokazi, njemu ništa nije još uvek učinjeno - govorila je Kristina i dodala:

- Bolje da me ubije, bolje da umrem od gladi i žeđi nego ovo što mi se dešava.

Pretnje ubistvom

Kristina Spalević danima iznosi dokaze za sve tvrdnje koje iznosi u vezi sa odnosom Kristijana Golubovića.

Bivša učesnica rijalitija otkrila je da je trpela zlostavljanje, nasilje, da je porodčni dom bio leglo urlika, vike, stresa, agresije ali i ubistva kućnog ljubimca Koka.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Kurir, ATAIMAGES, Boba NIkolić, Damir Dervišagić, Kurir Televizija

Nakon raskida Spalevićeva je sa decom otišla da živi kod roditelja, ali se i van toga plaši za svoju bezbednost, jer kako navodi, svakodnevno dobija pretnje smrću.

U martu ove godine, Kristina je lajvu na Instagramu javno priznala sa kakvim problemima se suočila i šta joj je Kristijan sve govorio.

- E sad da vam kažem nešto, podkastu u kom je on gostovao ja sam odbila jer sam išla na sastanak sa advokatom i nisam htela da ugrožavam prijavu koju sam podnela, a drugo zato što sam htela da zaštitim samo moju decu. Ono što za mene znamo sigurno jeste da ne znam da lažem, što ne možemo da kažemo za Kristijana Golubovića. Tako da, i pored, pretnji ubistvom koje sam od njega dobila, više puta u prethodnih 20 dana, da će moja deca rasti bez mene i tako dalje - govorila je tada sa knedlom u grlu.