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Bivši rijaliti učesnik, David Dragojević, veoma polaže na svoj fizički izgled. Osim što se bavi svojim telom, on radi kao savetnik za ishranu, a na svom Instagramu često deli zdrave recepte sa svojim pratiocima.

David je sada sa pratiocima podelio recept za jelo koje bi se moglo smatrati gurmanskim egzibicionizmom. Ipak, reč je o niskokaloričnom sendviču, koji je savršen izbor za mršavljenje, a pravo je osveženje tokom letnjih dana.

Reč je o sendviču od lubenice i fete, sa niskim procentom ugljenih hidrata.

- Morao sam da probam i top je - napisao je on.

David je u videu na Instagramu podelio ceo proces pripreme:

David Dragojević sada ovako izgleda Foto: Printscreen

Sastojci:

Kriška lubenice
feta sir
ljubičasti luk
so
rukola
balzamiko

Priprema:

lubenica
Foto: RINA

Lubenicu presecite celom dužinom tako da umesto kriške dobijete kružno parče, od koga ćete iseći pravougaonik, koji će biti jedna strana sendviča, postupak ponovite za drugu stranu.

Na parče lubenice stavite feta sir, ljubičasti luk i rukolu, a sve začinite sa malo soli i pospite balzamikom.

Ovakav sendvič ima znatno manje kalorija, a predstavlja osvežavajuć i lagan letnji obrok.

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 Pogledajte dodatni snimak:

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Tea Tairović Izvor: Privatna arhiva