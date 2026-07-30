Slušaj vest

Vesna i Đole Đogani već duže od dve decenije su zajedno i imaju dvoje dece, a iako važe za jedan od najskladnijih parova sa javne scene, malo ko zna da oni nisu venčani.

Razlika u godinama im ne smeta

Đole Đogani svojevremeno je gostovao u jednoj emisiji i tada je otkrio da je jedina njegova zakonita supruga bila Slađa Delibašić.

Kao što je i poznato, nakon toga je otpočeo vezu sa Vesnom koja je i postala glavna pevačica u grupi, ali se njih dvoje nikada nisu zvanično venčali.

„Mi nismo u braku, živimo zajedno, ali se nismo venčavali. Oženio sam se jednom, jednom sam se razveo, i na tome bih završio sve. 22 godine smo zajedno, tj. od 2003. godine“, rekao je Đole jednom prilikom.

1/7 Vidi galeriju Vesna Đogani Foto: ATAIMAGES, Dušan Petrović

- Đole je stariji od mene 18 godina, ali ja tu razliku ne vidim. Neke devojke ili žene ne vole tu razliku, ja sam neko ko nije shvatao ko sam, šta sam i gde sam, pa mi je odgovaralo da je neko tu da me čuva, a sada kada sam zrelija, i dalje čuvam tu neku senzualnost. Znam kad treba da mu kažem, kada da mu pokažem zube, sve su to igre ženske koje su kvalitetne i važne. Ja se na kraju dana borim za naš odnos, za našu decu, ja sam primer svojoj deci za sutra. Ne govorimo mi to: "volim te", ni on meni, ni ja njemu - otkrila je Vesna nedavno u emisiji Amidži šou.

Inače, nakon odlaska Slađe Delibašić iz grupe „Đogani fantastiko“, Đole je razmišljao da dovede Kaju Ostojić, koja je tada imala svega 16 godina. Međutim, posle dužih pregovora odlučili su da je najbolja odluka da Slađu zameni Vesna zbog svojih plesačkih umeća.

Ozbiljna kriza

Podsetimo, ozbiljnu krizu imali su 2021. godine, kada je ekipa "Paparaco lova" krišom usnimila poljubac Đoleta i javnosti nepoznate žene, navodno njegove saradnice, u njegovom automobilu. Paparaco snimci podigli su ogromnu prašinu u domaćoj javnosti, a pevačica se oglasila tek nakon nekoliko dana.

Šuškalo se da se razvode

1/7 Vidi galeriju Đole i Vesna Đogani Foto: Privatna Arhiva, Printscreen, Printscreen/Instagram

Podsetimo, vest o njihovom navodnom razvodu prer par meseci je iznenadila javnost i izazvala brojne reakcije. Ni Đole tada nije ostao ravnodušan na takve navode, pa se oglasio i odlučno demantovao tvrdnje da je došlo do kraha njegove veze sa nevenčanom suprugom Vesnom.

Kako je tada istakao, on i Vesna su se neposredno pre toga vratili iz Madrida, gde su proveli četiri dana uživajući u, kako je rekao, prelepom zajedničkom putovanju. Romantičnim odmorom obeležili su 25 godina zajedničkog života, a Đole je tom prilikom poručio da su godine koje su proveli zajedno bile najlepša potvrda njihove ljubavi.

Proslavili smo 25 godina našeg zajedničkog života, ili kako vi to zovete, braka. Vama, novinarima, hvala što ste nam na ovaj način „čestitali“ godišnjicu - rekao je tada Đole.