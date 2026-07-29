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Pop zvezda Nataša Bekvalac nastupila je u popularnom klubu u Crnoj Gori, a pre islaska na scenu otvorila je duše pred novinarima.

Govorila je o svojoj karijeri, ali i privatnom životu. Na samom početku otkriva rituale pre nastupa.

- Imam svoje ritualčiće koje sprovodim unutar sebe i to je nešto što je meni značajno i što mi daje neku vrstu, da kažem, sigurnosti, koja mi je potrebna da bih izašla na scenu - rekla je Nataša Bekvalac, a na pitanje da li uživa u šminkanju i pripremi frizure pred nastupe bila je jasna:

- Ne, zato što uživam u ljudima sa kojima sarađujem, ali sve te stvari koje su neophodne i propratne mene zamaraju.

Odgovarala je i na pitanje da li se seća spremanja za izlaske u tinejdžerskim danima.

1/5 Vidi galeriju Nataša Bekvalac pokazala tetovažu Foto: Printscreen/Instagram

- Bilo mi je zabavno, ali kada se sad setim koliko sam bila nesigurna i koliko sam se bavila stvarima koje su zapravo toliko malobitne, nikad se ne bih vratila u te godine. Ove godine u kojima sada jesam nose svoje stvarno prelepe stvari, jer stvarno sazrevam kao žena u svakom smislu te reči - naglasila je plavokosa pevačica.

Nataša važi za harizmatičnu osobu i smatra da je harizma važna za jednu javnu ličnost.

- Mislim da je to ključ svega zaista. Vidimo mnogo prelepih ljudi koji deluju praznjikavo i da vidimo neke ljude kad kažeš kao ne znam šta je, ali bukvalno me obuzima. Mislim da je harizma nešto najlepše i da je to dato. Mislim da to ne može da se stekne i to imaju samo odabrani. Često mi kažu, ali ja ne mogu sebe da gledam na taj način - objasnila je ona.

Evo šta kaže kakva je sezonu u Crnoj Gori iz ugla Nataše Bekvalac.

- Kad me pitaju kao kakva je sezona, meni to deluje toliko nekako suvoparno i površno. Ja svoj posao ne gledam kao sezonu, niti kakva je ona. Svoj posao radim s ljubavlju. Kod mene se primeti da nisam sezonski pevač, da nisam trendovski pevač, nego da nekako osluškujući svoja osećanja stvaram svoju muziku i to je jedini put koji pratim i da to već dvadeset pet godina nailazi na odobravanje publike koja je sve veća - priča Nataša.

Pevačica ističe da je na scena u potpunosti svoja.

- Ja zapravo imam i koristim scenu da podelim sa ljudima sve ono što ja zapravo jesam. I često mi bude simpatično i smešno kada ljudi snime mo pokret ili ples koji je možda neartikulisan, ali zapravo tek kad vidim sebe iz te perspektive shvatim da sam zapravo na sceni stvarno ono što jesam, da igram kao da me niko ne gleda, da pevam kao da me niko ne sluša i da se stvarno ponašam da sam u skladu sa sobom, ma kako to zvučalo ili izgledalo drugim ljudima - objasnila je ona.

1/5 Vidi galeriju Nataša Bekvalac u trikou na nastupu Foto: Kurir

O ljubavnom životu

Nataša je već duži period slobodna.

- Svakako da muška energija je svuda oko mene. Ja volim mušku energiju koja se često oslikava potpuno drugačije. Ali, ako me pitate konkretno, ne. Nisam zaljubljena - bila je iskrena Nataša.

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