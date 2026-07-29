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Anita Stanojlović u poodmakloj je trudnoći, a sada je otišla na ultrazvuk na redovan pregled za trudnice. Ona je podelila fotografiju bebe na Instagramu.

Anita je pokazala kako beba napreduje i objavila neodoljivu sliku ultrazvuka.

"Najlepša sam devojčica", napisala je i označila Luku Vujovića.

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Foto: Printscreen

Izdala saopštenje

Anita je izdala saopštenje i objasnila da su ona i Luka doneli zajedničku odluku da se povuku iz javnosti i provode odvojeno vreme sa svojim sinovima iz prethodnih brakova.

- Draga podrško, od izlaska, kao što vidite, Luka i ja smo veoma malo posvećeni društvenim mrežama, kao i medijima, pogotovo ja zbog trudnoće i svega što nas je dočekalo napolju. On je na odmoru sa svojim sinom, ja sam sa svojim detetom. Završavamo svoje obaveze i posvećeni smo našem životu i svemu lepom što nas čeka.Ovim putem želimo zajedno da vam se od srca zahvalimo na svemu što ste činili za nas tokom našeg boravka u rijalitiju. Ali isto tako, ovim putem apelujemo na sve naše, kako pojedinačne tako i zajedničke stranice, da se ne bave prozivanjem bilo kog učesnika i da ne vode nikakve ratove protiv ostalih učesnika. Za nas je rijaliti završen, a sada živimo i gradimo jedan lep i pravi život.Naša jedina želja je MIR. Zato vas molimo da nas ispoštujete i prestanete da se u naše ime svađate ili vodite ratove sa bilo čijom podrškom.Volimo vas i hvala vam na svemu.Vaši,Anita i Luka - napisala je Anita.

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STARS 606 19.07.2026. Izvor: Kurir TV