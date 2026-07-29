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Voditeljka Bojana Lazić zablistala je na proslavi rođendana, koju je organizovala u srpskoj prestonici. Ona je pred okupljenim pripadnicima sedme sile progovorila o svom odnosu sa pevačicom Barbarom Bobak, a dotakla se i svog emotivnog života.

- Sinoć su se okupili moji najbolji prijatelji, na čelu sa mojom mamom, baš mi je emotivno, evo, i sad kad pričam o tome, jao... Ipak je 40. jubilarni, htela sam za 40 ljudi, simbolično, ali se malo povećao broj. Nisam slavila 18. ja, to je nekad bilo drugačije, nije kao danas što slave. Postala sam zrelija, odgovornija, ne mogu da verujem da je prošlo 40 godina! Ja sam moje roditelje napravila bakom i dekom kad su napunili 42 godine! Oni su dobili mene jako mladi, ja sam jako mlada dobila Mateu, i eto! To je kod nas tradicija, mladi roditelji, mlade bake i deke. Večeras ću da slavim do jutra, daću sebi odluška! Ima da se napijem, da se opustim, penjem se na sto! - rekla je Bojana Lazić.

- Sebi sam mnogo toga priuštila. Sutra idem na letovanje sa mamom, pa na odmor sa drugaricama, Španija, Crna Gora, Grčka. Ognjen Amidžić neće doći, u Grčkoj je. Biće drugih poznatih. Sa Zoricom Brunclik ću da proslavim u septembru, ljudi nisu tu! Desingerica mi je rekao: "Kako se, bre, nisi rodila neki drugi dan", ljudi su svuda negde (smeh) Poželela sam sebi da budem emotivno inteligentna. Imala sam ozbiljne životne lekcije, ako dosad nisam naučila onda mi nema spasa! Izabranika večeras nema, pre nekoliko meseci smo završili, slavim novi početak! - kazala je ona koja je više puta govorila o svojoj toksičnoj vezi koju je prekidala i započinjala ponovo.

1/5 Vidi galeriju Bojana Lazić obožava Usršnje praznike Foto: Petar Aleksić

"Bilo bi previše da zovem Barbaru Bobak na rođendan"

- Barbara Bobak i ja smo se suočile. To je njoj bilo jako dobro gostovanje, rekla mi je, nije očekivala da ću biti tako ljubazna - kazala je prvo Bojana o pevačici.

- Objasnila sam situaciju, i ona meni, baš sam je zgotivila. Htela sam da je zovem da mi otpeva par mesama, ali sam shvatila da bi to ipak bilo previše, ipak smo se svađale (smeh) - dodala je Bojana pred našim kamerama.

kurir / blic

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