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Ivana Šopić pre nego što je postala voditeljka "Elite", radila je u kazinu, a sada je otkrila da je tamo viđala razne pevače s estrade koji su se kockali, dok su im društvo pravile ljubavnice.

Ona tvrdi da ne iznosi nikada imena, ali da se u užim krugovima dobro zna ko je u pitanju.

Kocka im je zabava

- Pevači su redovno dolazili s ljubavnicama u kazino. Jedan dan sa ženom, drugi dan s ljubavnicom. Mnogo kriminalaca je dolazilo da kocka, isto tako i pilota i doktora. Nisam znala ranije, ali taj izduvni ventil imaju obično ljudi koji rade poslove s velikom odgovornošću.

- Neko voli da kocka, neko da popije i gledaju na kocku kao na zabavu. To mi je u redu jer nikoga ne ugrožavaju time. Na kraju krajeva, došli su da troše svoj novac, ne tuđi. Rad u kazinu je kao vojnički život. Nosila sam leptir-mašnu i sako i osećala se kao muškarac.

1/11 Vidi galeriju Ivana Šopić od rijalitija do voditeljke Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- To nije kao na filmu. Neki misle da sam tamo u miniću, da me svako ko prođe šljapne po nozi i stavlja novac u dekolte, a toga nije bilo. Kao što uđete u banku i žena za šalterom vam završi posao, tako sam radila posao krupijea. Obuka je vrlo teška, u svakom trenutku sam morala da znam matematiku perfektno da ne bih nešto pogrešno podelila. Hoću narodu da približim to da u kazinu nisam radila kao hostesa, već s velikim novcem i to mi je sigurno bio najodgovorniji posao do sada. Mnogo je para prošlo kroz moje ruke i najstresnije mi je tamo bilo, da budem iskrena - kaže Ivana bez dlake na jeziku.

"Ivana Šopić je bila ljubavnica"

1/7 Vidi galeriju Ovako je izgledalo učešće Jelene Ilić u dve sezone "Elite" Foto: Printscreen Pink, Printscreen

Podsetimo,Jelena Ilić je nedavno oplela po voditeljki te otkrila da je bila ljubavnica oženjenim vlasnicima beogradskih restorana.

- Ne mogu da srećem osobu kao ona nigde jer mi smo dijametralno suprotne ličnosti, ona nije ni ličnost za mene, ne znam ni kako ni da je nazovem. Ona odlazi na mesta na koja ja nikada ne bih, nisam bila ljubavnica oženjenim vlasnicima nekih tu beogradskih restorana i lokala, a sticajem okolnosti je to što ja znam dugo pre ulaska u rijaliti, a ona me isprovocirala da kažem. To sam znala pre ulaska u poslednju sezonu - rekla je Jelena za Blic.