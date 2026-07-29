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Bivša rijaliti učesnica i starleta Ava Karabatić ponovo je privukla veliku pažnju javnosti i izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

Ava objavila staru fotografiju

Ava je na svom Instagram profilu odgovarala na pitanja pratilaca, a jedno od njih odnosilo se na njen odnos sa Stanijom Dobrojević. Kada su je fanovi upitali da li je ikada postojala emotivna povezanost između njih dve, mnogi su očekivali uobičajen odgovor.

Pogledajte njihovu vrelu fotku:

1/5 Vidi galeriju Ava Karabatić je podelila vrelu, nikad viđenu fotografiju na kojoj se njih dve zanosno ljube u usta! Kao da to samo po sebi nije bilo dovoljno, pa je uz fotku je dodala i komentar koji je sve ostavio u čudu: Foto: Printscreen

Međutim, Ava je iznenadila sve. Umesto kratkog odgovora,ona je objavila staru fotografiju na kojoj se ona i Stanija ljube, a koja je za kratko vreme izazvala lavinu komentara.

Dodatnu pažnju privukao je i njen komentar uz fotografiju, koji je mnoge zaintrigirao:

"Ali onda je došao Asmin i sve nam pokvario!"

"Videla sam se sa bratom i snajkom, mnogo plačem"

Podsetimo, Stanija je pričača da se videla sa bratom i njegovom izabranicom posle "Elite".

"Nije mi lako, sinoć sam se videla sa bratom i snajkom", navela je Stanija, koja je srčano reagovala kad ih je videla, pa su pale suze.

"Nisam idealno, mnogo plačem... Međutim, mene moja porodica podržava, voli i ceni", otkrila je vidno emotivna Stanija.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

"Imala sam haos nekoliko dana, prala sam veš i čistila kuću, međutim sada je sve kako treba. Ono što moram da kažem jeste da mi je omiljeni detalj ova statua pobednice "Elite 9". Mene su pratile brojne afere i izmišljotine. Ljudi koji me ne vole... Oni su tek priča za sebe", dodala je ona za "Pink".