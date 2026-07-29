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U rijalitiju je promenio mnogo devojaka, a po izlasku iz Elite ni sa jednom nije ostvario dublji kontakt.

Glavni zavodnik "Elite 9" Filip Đukić u rijalitiju je imao mnogo devojaka, što za jedno veče, što za nekoliko noći, a u svakom slučaju, retko koja je ostala imuna na njegov šarm.

Međutim, nakon napuštanja rijalitija ne može se videti u društvu bivših cimerki, osim Sandre Todić, sa kojom je proveo prvu noć posle izlaska iz "Elite".

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Foto: Printscreen

 U društvu rijaliti drugara

Sada je na njegovom Instagram profilu isplivala fotografija iz noćnog provoda, a on je u društvu svojih prijatelja iz rijalitija Mikija Dudića i Ilije Pečenice, sa kojima se najviše i družio u Beloj kući.

Oni su uživali u prijatnom društvu i piću, ali nijedna devojka iz "Elite" nije bila oko njih, barem za kameru.

Podsetimo, Filip je u "Eliti 9" bio intiman sa Majom Marinković, Anitom Stanojlović, Vanjom Prodanović, Jovanom Cvijanović, Sandrom Todić, i mnogim drugima, dok je sa Aneli Ahmić bio na korak do veze, ali do toga ipak nije došlo.

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 Pogledajte dodatni snimak:

23:50
STARS 608 26.07.2026. Izvor: Kurir TV