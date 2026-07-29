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Snimak sa jednog TikTok lajva izazvao je buru na društvenim mrežama nakon što su se tokom njega čule uznemirujuće pretnje upućene Aleksandri Nikolić, pobednici rijalitija Zadruga 6 i majci ćerke Filipa Cara, koji tokom dana objavio intimni snimak bivšeg rijaliti para.

Na snimku se čuje muškarac, za kog se navodi da je jedan od prijatelja Kristijana Golubovića, kako izgovara: "Nju ćemo da silujemo i da pokažemo šta je mučenje."

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Kurir, ATAIMAGES, Boba NIkolić, Damir Dervišagić, Kurir Televizija

U istom trenutku, prema onome što se vidi na snimku, Kristijan Golubović se smeje, a korisnici društvenih mreža upravo su zbog njegove reakcije uputili brojne kritike.

Snimak se ubrzo proširio internetom i izazvao oštre reakcije javnosti, s obzirom na to da se radi o pretnjama koje uključuju intimno nasilje, što je izazvalo posebnu zabrinutost među čitavom nacijom.

Kristina apelovala na reagovanje

Dodatnu pažnju slučaju dala je Kristina Spalević, bivša partnerka Kristijana Golubovića, koja je objavila pomenuti snimak na svom Instagram profilu.

Kristijanov prijatelj hoće da siluje Aleksandru Nikolić Foto: Printscreen

Ona je pozvala nadležne institucije da reaguju, navodeći da ovakve izjave ne smeju ostati bez odgovora.

Pogledajte dodatni snimak: