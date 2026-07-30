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Ana Radulović juče je bila gost na proslavi rođendan njene koleginice Bojane Lazić. Voditeljka je otvorila dušu i progovorila o raznim temama. Odakle joj skupoceni auto, kakvi su joj planovi za budućnost, kakav ima odnos sa kolegama, ali i o velikom šefu Željku Mitroviću.

- Morala sam da dođem da ispoštujem koleginicu jer smo privatno dobre, a i ovo je jubilarni rođendan. Zajedno smo prošle kroz brojne životne situacije, pa se dobro razumemo. Biću kratko tu, a onda moram da radim. Ako Bojana večeras slavi raskid, onda ćemo slaviti zajedno - istakla je Ana, a zatim se osvrnula na automobil u kom je nedavno uslikana.

"Svi se pitaju ko mi je kupio"

- Ja sam uvek volela dobra kola, a kada sam rešila neke druge stvari to mi je postao prioritet da kupim. Primetim da i u saobraćaju ljudi gledaju i vidi im se da po pogledu misle "Ko zna ko je to njoj kupio". Naš mentalitet je takav, a i malo je teže da se takav automobil stekne, ali ja sam imala cilj. Možda neko drugi ima druge ciljeve i prioritete, ili naprosto ne štedi, ali moram da kažem da meni niko nije ni gorivo sipao, a kamoli da mi je kupio kola - dodala je Radulovićka, a potom progovorila o daljim planovima.

Planira kuću u mestu gde je odrasla

- Sada imam u planu da kupim kuću. Ostaći u Resniku, jer sam tu odrasla, tako da mi je sada neostvarena želja da imam kuću sa dvorištem. Jasno mi je što se sve više ljudi vraća prirodi i mirnijim krajevima, jer na poslu viđamo previše ljudi i onda nam treba ta tišina - dodala je voditeljka.

1/8 Vidi galeriju Ana Radulović u bikiniju Foto: Instagram Printscreen, Printscreen/Instagram, Prinscreen

"Velikom šefu nije problem da odreši kesu"

- Što se "Elite 10" tiče, ako je Veliki šef prvo predstavio Anđelu Đuričić, a gde ćete veće od toga, zamislite šta tek sledi. Volela bih da se u ovoj sezoni pojave pobednici svih sezona. To bi bilo interesantno da ih vidimo na jednom mestu. To neće biti problem za džep Velikog šefa, jer njemu nije problem da odreši kesu - dodala je Ana.

- Pomalo me stiže umor, jer sedam sati vodim "Narod pita", a to nema nigde u svetu da bilo ko tako dugo vodi program uživo. Ipak, motivaciju mi daju rezultati. Sredinom avgusta idem na odmor, a mislim da ću jednu polovinu provesti sa sinom na putovanju, a drugu bez njega - zaključila je Radulovićka za Blic.