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Tanja Savić osim što važi za jednu od pevačica sa najlepšim glasom, važi i za najlepšu ženu na estradi. Tanja nema problem da priča o svojim nesavršenostima, pa često od nje možemo čuti šta bi ona menjala na sebi.

Ide na operaciju u Tursku

- Ja sam neko ko voli da bude sam, ja sam taj tip. Idem u Tursku da se sredim, da sve uradim! (smeh) Na kameri delujem kao da sam sva iskrivljena, krivim usta, a kad me ljudi vide uživo kažu mi da sam lepša. Ovo što sam čačkala dosad, čačkala sam sama, te filere ispod podočnjaka, mora da se ispravi to, al' mora da se secne! Moram da skupim hrabrost - istakla je ona za Blic, pa je progovorila i o nastupima kao i kakva je kod nje sezona

- Više sam nego zadovoljna količinom nastupa. Nekad mi menadžer stavi toliko nastupa, a to mi se ne sviđa, kad puno radim! Želim da vreme provodim sa svojom porodicom. Para će biti! - kazala je pevačica za Blic.

1/4 Vidi galeriju Tanja Savić Foto: Ivan Petrović

"Samo ja vidim svoje mane"

Tanja je nedavno u jednom intervjuu govorila o svom izgledu.

Nedavno si izjavila da, uprkos velikoj karijeri, i dalje imaš određene nesigurnosti. Kako je moguće da jedna Tanja Savić i dalje bude nesigurna?

- Zato što samo ja vidim svoje mane. Na primer, imam jednu estetsku korekciju koju sam radila pre pet-šest godina i nisam zadovoljna kako je ispala. To možda niko drugi ne primećuje, ali meni smeta i dok to ne rešim, stalno ću to videti.

Često govoriš koliko je teško uskladiti posao i privatan život. Kako danas izgleda tvoja svakodnevica?

- Iskreno, ne spavam dovoljno, ne jedem na vreme i moram ozbiljnije da povedem računa o sebi. Ali moj posao je takav da čim uspostavim neki ritam, usledi putovanje ili nastup i sve se ponovo poremeti. Kada dođem kući u četiri ili pet ujutru, dočekaju me kućni ljubimci, pa zajedno sedimo na terasi, pijemo čaj. Nekad zaspim tek oko sedam ujutru, a onda se već bude i deca.