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Vanja Mijatović otkrila je da tokom letnje sezone ne ide da peva u Crnu Goru po klubovima, jer je niko ne zove. Međutim, ona ističe da ima često nastupe u pomenutoj zemlji samo su to uglavnom privatne proslave.

- Moje pesme se jako slušaju u Crnoj Gori, ali ne znam što me ne zovu da pevam u klubovima. Tamo pevam uglavnom na privatnim veseljima, u klubovima ne. Ne znam zašto. Cena mi nije previsoka. Više radim čak i po Evropi, nego Crnu Goru. Kažu da je slabija sezona? Svuda je slabije, pričaju tako ljudi, blaga krizica. Ja želim malo više taj neki urbani fazon - kaže Vanja Mijatović za Blic

Pevačica ima već dva vrlo uspešna dueta sa reperom Gastozom, a sada je otkrila da li će se saradnja s njim nastaviti.

- Treća pesma sa Gastozom? Nismo razmišljali o tome. Mi se u tri sekunde dogovorimo o svemu. Ako bude dobra pesma, što da ne... Ako uđe u Elitu 10, videćemo se sigurno, jer ću ići da pevam tamo... (smeh) Ja volim sa njim da sarađujem, volim spoj naših vokala, kako to zvuči, zabavno mi je sa njim - rekla je.

1/5 Vidi galeriju Vanja Mijatović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo, Kurir Televizija

Živela u stanu kod Ace Pejovića

Na početku karijere bila je podstanar, a čak tri godine sa koleginicom Andreanom Čekić živela je u stanu pevača Ace Pejovića.

Mijatovićeva je priznala da su Aco Pejović i njegova supruga Biljana sjajni stanodavci.

- Jeste, živele smo u njegovom stanu tri godine. Bio je fenomenalan stanodavac, slabo smo ga i viđali, više smo viđali njegovu suprugu koja se bavila tim stvarima. Ona je žena zmaj. Ja sam u to vreme imala udes, nisam radila šest meseci i oni su me oslobodili svih troškova jer su znali da ne radim i moram da se zahvalim i javno- rekla je Vanja Mijatović.