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Sloba Radanović vredno nastupa tokom cele godine. Njegov talenat oduševljava i muški i ženski deo publike, a pevač je sada otkrio kako ga je jedva obožavateljka gađala čizmom.

On je odgovarao na pitanja na Instagramu, a jedno od pitanja bilo je: Šta je najluđe što ti se desilo na nastupu?

- Jedna riba je dobacila ovakvu čizmu jer nisam hteo u usta da je poljubim. Nego sva sreća, u glavu me pogodi - napisao je on uz emotikone smajlija.

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Sloba o estradi

Pevač je nedavno progovorio o situaciji njegovog kolege Slobe Vasića, a potom je govorio i o ostalim kolegama

- Čuo sam, ali ne znamo drugu stranu priče. Nismo se čuli, ali želim mu da se što pre oporavi i što pre izađe iz bolnice. Mi smo ljudi koji najlakše nekoga osudimo. Šta god da je bilo izaći će iz toga kao jači i bolji. Nisam upućen u njegovo zdravstveno stanje, ne družimo se mnogo - rekao nam je Sloba iskreno, a potom dao komentar o porocima na estradi.

- Otkad je pevanja prisutan je i alkohol. Treba biti psihički jak i reći sebi da to ne želiš. Ne konzumiram ni alkohol, ni ništa drugo. Popijem ponekad jedno piće. Nemam tih problema. Jesu poroci uzeli maha, čega sve ima. Ne verujem da se napio u avionu. Možda je žurio sa nekog nastupa, pa je ušao u pripit u avion, svega smo se nagledali u avionima. Niko nije cvećka. Znam kolege koje i danas ne mogu da pevaju, dok ne popiju dva, tri pića da se malo opuste, imaju tremu. Ima i onih koji to rade iz zadovoljstva. Pola estrade pije i drogira se, to je javna tajna - dodao je Radanović