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U Hrvatskoj se i ove godine tradicionalno održao koncert u čast legendarnog Olivera Dragojevića, koji je preminuo 2018. godine. Interesovanje za ovaj događaj iz godine u godinu ne jenjava, pa se ulaznice, ali i smeštaj i prevoz do Vele Luke, rasprodaju velikom brzinom.

Međutim, ovogodišnje obeležavanje godišnjice zasenila je rasprava o visokim cenama prevoza. Influenserka Lana Vidošević javno je izrazila nezadovoljstvo nakon što je otkrila koliko košta put brodom do Vele Luke, ocenivši da bi se i sam Oliver protivio tome da njegovi poštovaoci izdvajaju toliko novca kako bi mu odali počast.

"Sramota za Hrvatsku"

- Svi koji me znaju, znaju koliko obožavam Olivera Dragojevića. Za mene je on prvi, pa onda ispod njega svi ostali. Sramota je jedna velika da 70 evra košta odlazak od, do Vela Luke. Sramota je! Kao i svake godine kada je njegova godišnjica ja planiram da odem na koncert u njegovu čast, ali se uvek nešto desi, da ja ne mogu da odem. Ii ne bude karata, ne nađem smeštaj...

Lana je potom objasnila da je uoči koncerta pokušala da organizuje put, ali ju je cena brodskih karata potpuno šokirala.

- Ja sam veče pre koncerta gledala karte za trajakt, karte više nema normalno.Karta za brod, 40 evra za tamo, 30 evra za nazad. 70 evra da ja plaćam samo za brod da odem do tamo, na taj jedan koncert, nema šanse. Ja Olivera obožavam, on je meni nešto posebno, ali mislim da Oliver ne bi voleo da vidi da su cene otišle u nebesa.

Influenserka smatra da se na ovakvom događaju ne bi smelo zarađivati na račun emocija ljudi koji dolaze da odaju počast jednom od najvećih muzičkih umetnika sa ovih prostora.

- Sram da vas bude što stavljate takve cene. Oliver ovo ne bi voleo, on prvo ne bi ni voleo toliko ljudi, a i sigurna sam da da bi on voleo da sve bude džabe. Sramota da vas bude za tu cenu, ja sa tim novcem mogu da kupim povratnu kartu za Španiju, Italiju i mnoga druga mesta. Velika sramota za Hrvatsku!

Velike zvezde pevale u njegovu čast

Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Marko Tolja, Jakov Jozinović, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Iva Ajduković, Ines Tričković i klapa Ošjak čine ovogodišnje društvo impresivnih vokala koje predvodi hor od nekoliko desetina hiljada ljudi na jednom od najimpresivnijih muzičkih događaja u zemlji – koncertu „Trag u beskraju“.

1/6 Vidi galeriju Oliver Dragojević Foto: Printscreen You Tube, Promo

Od čega je umro Oliver Dragojević?

Velikan hrvatske muzičke scene umro je tačno godinu dana nakon što mu je dijagnostifikovan rak pluća.

Oliveru je karcinom pluća dijagnostifikovan 24. avgusta prošle godine, nekoliko nedelja nakon što mu je pozlilo na sahrani Remija Kazinotija. Iako je odmah krenuo s hemoterapijom, 15. oktobra je nastupio u HNK Split na koncertu nabijenom emocijama, što je bio i njegov poslednji nastup pred publikom uživo, ali je nakon toga po savetu doktora otkazao nekoliko koncerata, uključujući i dva velika u Spaladium Areni.

- Dane provodim kod kuće gde sviram i pevam. Znate, ujutro ustanem, uzmem gitaru i počnem svirati, i tako po ceo dan. Nije mi teško, gledam na to kao jednu vrstu rekreacije - izjavio je početkom godine.

Kako je sam priznao, najviše ga je ispunjavalo da vreme provodi u svojoj vikendici, uz muziku.

- Da ne moram da idem na hemioterapije, mislio bih da nemam ni jednu tegobu. Naravno, lekove pijem i sve onako kako mi je propisano. Kada ne idem na hemioterapije, veoma volim da dođem na vikendicu u Veloj Luci gde obožavam da sviram i pevam. To me jedino ispunjava u ovim danima. Strašna je stvar kada bolest napadne čoveka, ali ako se borite, uglavnom dobijete bitku - rekao je Oliver.