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Lena Kovačević danas se oglasila na svom Instagram profilu, gde je podsetila svoje pratioce da je danas veliki praznik i da ne bi trebalo ništa po kući da se radi, a onda se prisetila i trenutka kada joj se umalo zapalila kuća baš na praznik Ognjena Marija. 

"Od tada, ništa radim na današnji dan"

- Srećan praznik! Jedne godine na Svetu Ognjenu Mariju nisam poslušala ono što važi za današnji dan (stroga pravila, jasna) i tog dana sam zamalo izazvala požar. Buknula mi je vatra u kuhinji i od tada nikada, nikada više na današnji dan ne radim ništa. Njenim svetim molitvama da se pomogne svima, kojima je posebno potrebna pomoć - napisala je pevačica

Lena Čolak o prazniku Ognjena Marija
Foto: Printscrean

U narodu važi verovanje da Ognjena Marija kažnjava ognjem, te da tokom toplog prazničnog dana može sagoreti setva ili doći do požara - u šta se Lena Kovačević uverila i na ličnom primeru.

"Vera je apsolutni centar života"

Podsetimo, pevačica je u velikom intervjuu govorila o veri i praznicima

- Za mene je vera apsolutni centar života iz koga sve drugo proizlazi. Mišljenje, navike, način života, način na koji mislimo. Učim svoju decu da imaju unutrašnji kompas okrenut prema Hristu i jedino prema njemu. Taj kompas vas jedini nikada neće izdati. Naravno, mi smo ljudi, pa nam se i sistem povremeno pokvari, ali bitno je da ta osica kompasa juri prema izvoru dobra.

- Hajde da se okrenemo unutrašnjem pročišćenju. Toliko je mnogo negativnih stvari oko nas, teško ih je i navoditi, a rečeno je: "Carstvo božje je tu, u vama..." Koliko puta se zaista toga setimo?

Lena Kovačević u objektivu Irine Duplevskaje Foto: Irina Duplevskaja

Kurir.rs

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