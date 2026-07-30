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Anabela Atijas u šestoj deceniji izgleda kao devojčica, a njen izgled često je tema javnosti. Pevačica je sada u jendom intervjuu otkirla koliko joj je teško da se nosi sa tim teretom.

– Nisam skromna, ali to je mnogo teško opravdati. Treba izdržati to, znaš kada ti neko nešto stalno nameće. Meni je to već teret na leđima. Ja to radim prvenstveno da bih bila zdrava i da bih se dobro osećala u svojoj koži. Jednog dana kada odlučim da popustim, šta će ljudi da kažu „Vidi je, ostarila i ugojila se“. Tako da teško breme nosim – rekla je Anabela u razgovoru za Grand.

Anabela smatra da je ključ dobrog izgleda i energije upravo u tome da čovek sačuva vedrinu i pozitivan duh.

– Treba da se trudimo da negujemo i volimo dete u nama. Mislim da je to recept. Čini mi se da smo kolege i ja uspeli da očuvamo taj dečiji duh, inače ne bismo izdržali posle 32 godine – kroz smeh je poručila pevačica.

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"Društvene mreže me brinu"

Tokom razgovora osvrnula se i na razliku između vremena kada je ona počinjala karijeru i današnjeg perioda, a posebno na uticaj društvenih mreža.

– Ono što mi najviše možda smeta je, a možda će mnogi negativno prokomentarisati, to su društvene mreže za koje mislim da su nužno zlo – istakla je Anabela i dodala:

– Ljudi se više dopisuju nego što se sreću. Bojim se da ćemo se navići na to, posebno nove generacije, i plašim se da će sve manje ljudi da se okupljaju, odu na piknik. Nažalost, to mi baš smeta i jako me brine - govorila je pevačica za Grand.