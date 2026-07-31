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Danas se navršava 15 godina od smrti pevača Ljubiše Stojanovića Luisa. Muziča je stradao u udesu kod Feketića oko 4:30 sati, na magistralnom putu između Bačke Topole i Novog Sada.

Luis je vozio svoj "Chrysler", a vraćao se sa nastupa iz Beča. U vozilu su se nalazila još trojica muzičara iz njegovog benda Dragan Adamović, Dejan Stanković i Nikola Kitanović, koji su u trenutku nesreće spavali.

Neizbrisiv trag

Pevač je sahranjen 4. avgusta 2011. na groblju Zbeg u Borči. Iza sebe je ostavio suprugu Silvanu, šestoro dece i neizbrisiv trag u domaćoj muzičkoj istoriji. Bio je poznat po unikatnom spoju džeza, popa, romske i tradicionalne muzike. Njegove pesme "Dunjo moja", "Sve se osim tuge deli", "Ne kuni me, ne ruži me, majko", "Dudo" i mnoge druge i danas se pevaju i čuvaju Luisa od zaborava.

Njegova ćerka Maja i sin Marko Luis nastavili su njegovim putem.

1/9 Vidi galeriju Ljubiša Stojanović Luis Foto: Printscreen/Youtube, Damir Darvišagić, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Sa Suprugom Silvanom nije bio formalno venčani, ali su proveli 19 godina u skladnoj vanbračnoj zajednici tokom koje su dobili troje dece.

- Tog perioda, neposredno posle nesreće, sećam se kao u nekim fragmentima. Dešavalo mi se, kada uspavam decu, da odem u njegovu muzičku sobu. Imao je garažni prostor u kojem je držao sve, od garderobe do svih stvari koje su mu bile drage. Kada znam da mi deca spavaju, ja se tamo zatvorim, samo sam tamo mogla da dam oduška i da iskanališem emociju. Sedim, plačem i opuštam emociju bola i tuge uz njegove pesme. Pred decom nisam smela da plačem. Kad god mi se desilo da zaplačem pred njima, svi su počeli da rone suze - pričala je svojevremeno udovica u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Nadimak dobio kada je imao 9 godina

Ljubiša Stojanović rođen je 25. juna 1952. godine u Leskovcu. Još kao devetogodišnji dečak dobio je nadimak Luis po kojem ga je upamtila cela bivša Jugoslavija.

Po obrazovanju bio je pevač klasične muzike i diplomirani student beogradskog Fakulteta muzičke umetnosti. Bio je prepoznatljiv po tome što je u muzici spojio džez sa srpskom narodnom muzikom i orijentalnim zvukom, što je u to vreme bio gotovo nezamisliv poduhvat, ali i po imidžu koji ga je izdvajao od svih pevača. Nosio je galabije jedini na našoj sceni.

Kumovi su glavni krivci

- Sve je počelo 1981. godine, tokom nastupa u jednom beogradskom klubu. Svirao sam u "Euridici". Problem je bio sa ventilacijom, bilo je vruće i zimi i leti, a sama bina bila je blizu plafona, pa sam se puno znoji - ispričaao je jednom prilikom Luis, koji je na početku karijere nosio vojničke pantalone koje bi se na kraju svirke potpuno natopile, a dugu kosu je redovno morao da fenira. Tada mu je jedan kum predložio da obrije glavu, što je Luis uradio, dok mu je drugi kum dao ideju da nosi haljine po kojima je postao prepoznatljiv.

1/5 Vidi galeriju Ljubiša Stojanović Luis Foto: Zorana Jevtić, Damir Dervisagic, Damir Dervišagić, Stefan Jokić

- Drugi kum, koga sam venčao, pričao mi je da se u Kairu, gde radi njegova majka, nose galabije slične onima koje su se nekada davno nosile ovde, narocito u južnim krajevima Srbije i u Bosni. Prihvatio sam taj predlog i od tada ih ne skidam - otkrio je u jednom intervjuu pevač.

Ljubiša je jednom prilikom govorio i o svom detinjstvu. Kao mali često se selio sa roditeljima i bratom Draganom, jer je njegov otac konstantno tražio bolji posao.

- Imao sam samo 20 meseci kada se na Đurdevdan rodio moj brat Dragan. Majka je bila u jednoj sobi sa bebom, dok sam ja iz druge osluškivao šta se dešava. Pojavio se otac i stavio mi u krilo jagnje koje mi je tada ličilo na ogromno čudovište. Bio je to poklon kojim je želeo da mi pokaže da zbog brata neću biti zapostavljen - pričao je Luis u intervjuu koji je dao par godina pre smrti.

- Jeli smo ono što smo imali. Majka Milica pravila je četen alvu, palačinke, petkom smo imali pasulj na trpezi, a nedeljom u jedan sat ručali meso. Nikada nismo bili gladni i za sve je bilo dovoljno hrane.

Otac mu je bio stručnjak za obradu drveta.

Upadao u nevolje

Luis je u školi često upadao u nevolje jer je bio nemiran na oca.

- Na premijeri predstave koju sam lično osmislio, zaboravio sam tekst i na licu mesta izveo uspešnu improvizaciju. Direktor škole na kraju mi je prišao i rekao: "Zbog ovoga možeš da letiš iz škole! Lepo ti je rečeno da naučiš tekst, a ne da ovako brljaš". Sledećeg dana saopšteno mi je da se predstava ipak nastavlja, tako da slobodno mogu da izmišljam tekst jer se upravo to svidelo publici. U sedmom razredu osnovne škole počeo sam da hvatam krivine i otac mi je naredio da se manem pozorišta i muzike. Tatine reči preneo sam direktoru koji mi je postavio ultimatum: "Ili ćeš nastaviti da glumiš ili ćeš dobiti jedinicu iz vladanja zato što si bacio papir od čokolade za vreme otkrivanja spomenika, što je dovoljno da te izbacimo iz škole". Tako sam kao pozorišna zvezda završio osnovnu i poželeo da upišem srednju muzičku školu - rekao je pevač tada i nastavio:

Foto: Zorana Jevtić

- Otac mi je predložio da prvo završim gimnaziju i posle toga radim za vojsku, za siguran stan i redovnu platu. Odlučio sam da ga poslušam, ali ponavljao sam prvu godinu, što je bilo presudno da od tate dobijem dozvolu da se prebacim u srednju muzicku školu u Nišu, na solo pevanje, saksofon i teoriju muzike. Za vreme raspusta putovao sam autostopom sa gitarom na leđima, svirao na moru i spavao po dečjim kampovima. Bilo je prelepo - rekao je slavni muzicar tada.

Prvi brak i tragedija

Luis je upisao Fakultet muzičkih umetnosti u Nišu, a posle se prebacio u Beograd.

- Prvi stepen fakulteta završio sam u Nišu, a potom studije nastavio u Beogradu. Svirke su me odvele u Ivangrad, sadašnje Berane, gde sam upoznao jednu atraktivnu devojku. Nevena je bila moja prva žena, a venčali smo se 1973. kada sam napunio 21 godinu.

U tom braku Luis je dobio sina Miodraga.

- Srećan sam što ga imam, ali taj brak bio je glup potez. Razveo sam se 1979. godine. Dok smo bili zajedno, na Nevenin nagovor prihvatio sam ponudu da predajem muzičko vaspitanje na Pedagoškoj akademiji u Negotinu. Od 40 učenika u razredu, nijedan nije imao sluha. Zato sam ih na prvom času pitao kakve ocene žele za kraj godine. Sledećeg dana pojavila se inspekcija koja me, naravno, nije podržala u nameri da ne predajem po planu i programu. Iako je plata bila dobra, za katedrom sam se zadržao samo tri dana. Nevena me je napustila 1979. godine, dok sam bio u vojsci. Pokušali smo ponovo godinu dana kasnije, ali nije išlo. Dete je ostalo s njom. Kad je izbio rat u Sloveniji, ona se ubila.

Foto: Kurir Televizija

Četiri sina i dve ćerke

Nakon tog braka bio je oženjen Dudom, sa kojom je dobio sina Marka i ćerku Maju, dok je sa suprugom Silvanom dobio troje dece, dva sina, Andreja i Sergija i ćerku Elu Mitu.