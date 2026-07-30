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Protiv Kristijana Golubovića Tužilaštvo je formiralo predmet nakon što se u javnosti pojavio uznemirujući snimak za koji se sumnja da prikazuje usmrćivanje psa. Policija prikuplja dodatna obaveštenja, a o tome kako izgleda postupak utvrđivanja odgovornosti i koje kazne zakon predviđa govorila je advokat Jovanka Zečević u razgovoru za emisiju "Redakcija" sa novinarkom Ines Grk.

Prikupljaju se dokazi, saslušavaju svedoci

Zečević ističe da je predmet tek u početnoj fazi i da je najvažnije prikupiti sve relevantne dokaze koji mogu da potvrde ili opovrgnu sumnje.

- Ono što je važno reći jeste da je u ovoj fazi neophodno da se pribave dokazi koji ukazuju na to da je došlo do zlostavljanja i mučenja psa, jer je za to predviđeno krivično delo. Svaka vrsta zlostavljanja, mučenja, povređivanja ili ubijanja psa predviđena je članom 269 Krivičnog zakonika i za to je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do dve godine. Pored snimka koji postoji, vrlo je verovatno da će biti saslušan svedok koji je taj slučaj prijavio i objavio.

Nakon toga policija će dostaviti izveštaj tužilaštvu, koje će nastaviti postupak. Smatram da je veoma važno da se ovakvi slučajevi procesuiraju, jer govorimo o ozbiljnom krivičnom delu kada je reč o svakom obliku zlostavljanja životinja. To je nešto čemu mora da se stane na put, a dobro je što naš Krivični zakonik prepoznaje ovakvo ponašanje kao krivično delo. Ipak, kazna koja je trenutno propisana deluje prilično blago. Nadam se da će u budućnosti doći do izmena zakona i da će kazne biti strože, kako bi predstavljale ozbiljno upozorenje svima koji pomisle da na ovakav način postupaju prema životinjama - rekla je Zečević.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Kurir, ATAIMAGES, Boba NIkolić, Damir Dervišagić, Kurir Televizija

Govoreći o snimku koji je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama, advokat objašnjava da će on biti samo jedan od dokaza koje će nadležni ceniti tokom postupka.

- Pretpostavljam da će, pored video-snimka, biti saslušana osoba koja ga je objavila i koja je upoznata sa svim okolnostima događaja. Danas, u vreme moderne tehnologije, postoje različiti načini da se određeni sadržaji snime ili izmene, zbog čega je potrebno sve detaljno proveriti.

Međutim, prema onome što sam i sama videla, meni deluje da je snimak verodostojan i da prikazuje ono što se dogodilo. Ukoliko to potvrde i svedoci, kao i eventualni drugi dokazi koji budu prikupljeni, verujem da će oni biti dovoljni da se sprovede adekvatan postupak i donese odgovarajuća sudska odluka - istakla je ona.

Foto: Kurir Televizija

"Novčana kazna bila bi preblaga"

Na pitanje kakva kazna može da usledi ukoliko se utvrdi da je Golubović odgovoran, Zečević smatra da bi sama novčana sankcija bila nedovoljna.

- Ono što nas sada brine jeste činjenica da zakon predviđa novčanu kaznu ili kaznu zatvora do dve godine. Naravno, nisam ja ta koja sudi i odluku donosi sud, ali smatram da bi novčana kazna u ovakvom slučaju bila preblaga.

Reč je o osobi koju, nažalost ili na sreću, prati veliki broj mladih ljudi. Upravo zato je važno da se pokaže da javna ličnost ne može i ne sme da se ponaša na ovakav način. Bilo bi dobro da eventualna kazna bude adekvatna težini onoga što je učinjeno. Nadam se da će ishod ovog postupka biti takav da svima bude jasno da niko nema pravo da naudi nijednom živom biću i da za takve postupke mora da odgovara - zaključila je advokat Jovanka Zečević.

04:23 EVO ŠTA ĆE TUŽILAŠTVO URADITI POVODOM NAVODA DA JE KRISTIJAN GOLUBOVIĆ MUČIO PSA! Advokat otkriva koji dokazi će biti presudni Izvor: Kurir televizija

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