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Sofija Janićijević bila je glavna tema u Eliti 9, kada se saznalo za njenu vezu sa sedamdesetogodišnjim Danetom, koji joj je kako je on tvrdio slao novac i kupovao sve što poželi. Starleta je bila u vezi sa Borislavom Terzićem Terzom, a nakon što je izašla iz rijalitija, Sofija je uhvaćena sa muškarcem koga svi znamo.

Ona je otišla na ručak sa takođe rijaliti učesnikom Saletom Luskom, a taj trenutak je zabeležila fotografijom koju je objavila na društvenoj mreži Instagram. Uz selfi iz izlaska okačili su pesmu Maje Berović "Laju kuje".

Podsetimo, Sale i Sofija su se u Beloj kući družili, te ne čudi što je baš sa njim izašla na večeru, jer su svoje prijateljstvo očigledno nastavili i van kamera.

Foto: Printscrean

Suočavanje sa Danetom

Sofija je sa Terzom nedavno bila gošća u emisiji "Narod pita", a u jednom trenutku se uživo uključio i Dane koji se spominjao mesecima kao njen emotivni partner.

1/4 Vidi galeriju Sofija Janjićijević Foto: Printscreen YouTube

- Da li Sofija sve laže? - pitala je Ana.

- Da - odgovorio je Dane.

- Rekao ti je k*rvo - dodao je Terza.

- Moraš kod psihijatra da se lečiš. Što mi nisi rekao da si malo oboleo - govorila je Sofija.

- Da li vas je Sofija prevarila za novac, da je vaš sin na*oman? - pitala je Ana.

- Da - potvrdio je Dane.

- Da li ste se ljubili sa Sofijom? Da li ste bili intimni sa Sofijom? - pitala je Ana.

- O tome neću da pričam. Da - rekao je Dane.

- Da li je Sofija danima spavala u kući? Ovo je bilo dovoljno. Hvala vam puno i veliki pozdrav. Imaćete priliku da vas ugostimo. - rekla je Ana.