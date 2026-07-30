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Da će ovo leto Dia Kostić dugo pamtiti, nema sumnje. Mlada pevačica Dia Kostić niže uspehe, a njen najnoviji duet sa DJ Krmakom pod nazivom "Sisari" nastavlja da osvaja publiku širom regiona.

Pesma, koja je na Jutjubu objavljena pre nešto više od dve nedelje, premašila je milion pregleda, čime je potvrdila da je reč o jednom od zapaženijih dueta ovog leta.

Da "Sisari" ne osvajaju samo publiku u Srbiji govori i podatak da se ova numera trenutno nalazi među 10 najslušanijih pesama u Sarajevu, gde je izazvala veliko interesovanje slušalaca.

Ovo nije prvi put da je Dia privukla pažnju publike u Bosni i Hercegovini. Njena pesma "Ogledalce", sa albuma koji je početkom godine objavila i na kojem se nalazi deset numera, takođe je bila među najslušanijim pesmama na muzičkim trending listama u Sarajevu.

1/6 Vidi galeriju Dia Kostić Foto: Privatna arhiva

Povodom novog uspeha, Dia Kostić nije krila zadovoljstvo.

- Presrećna sam zbog svih reakcija koje stižu, posebno iz Sarajeva. Mnogo mi znači što je publika prepoznala emociju i energiju koju smo uložili u ovaj projekat. Milion pregleda je velika stvar, ali mi je još draže što ljudi pevaju pesmu i što je toliko slušaju. Hvala svima na podršci, nadam se da ćemo se uskoro družiti i pevati zajedno - poručila je pevačica.

Sudeći po brojkama na muzičkim platformama i reakcijama publike, čini se da je Dia Kostić ovim duetom napravila jedan od najvećih iskoraka u dosadašnjoj karijeri, dok "Sisari" iz dana u dan beleže sve veću slušanost širom regiona.

Foto: Printscrean

Podsetimo, iza pesme stoji proveren autorski tim. Tekst su napisali Marko Kon i Marko Ostojić, dok je na muzici sa Markom Konom radio i Milan Novak. Kombinacija njihovog iskustva i prepoznatljivog zvuka rezultirala je numerom koja definitivno postaje jedan od zapaženijih letnjih hitova.