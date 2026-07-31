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Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, redovno privlači pažnju javnosti na društvenim mrežama. Muzičar koji je poznat po nesvakidašnjem stilu, provokativnim nastupima i upečatljivom imidžu, odlučio je da ode korak dalje kada je reč o tetovažama i istetovira cela leđa.

Jedinstven

1/1 Vidi galeriju Reper ima novi imidž Foto: Printscreen/Instagram

On je gas

Desingerica nikada nije krio da obožava tetovaže i da ih doživljava kao deo svog identiteta. Tokom prethodnih godina često je pokazivao crteže na rukama, grudima i drugim delovima tela, a sada je rešio da uradi i jednu od najvećih tetovaža do sada. Prema fotografijama koje je sam objavio na društvenim mrežma, njegova leđa su gotovo u potpunosti prekrivena novim motivima.Fanovi su odmah počeli da komentarišu njegov izgled, a reakcije su bile podeljene. Dok jedni smatraju da je reper ovim potezom dodatno učvrstio svoj prepoznatljivi imidž, drugi su ostali iznenađeni odlukom da uradi toliko veliku tetovažu.

Uvek u trendu

1/5 Vidi galeriju Muzičar voli promene na telu Foto: Marko Karović, Printscreen/TikTok, Nemanja Nikolić

Poznato je da mnoge javne ličnosti koriste tetovaže kao način izražavanja, ali Desingerica je ovim potezom pokazao da nema problem da ide do kraja kada je reč o svom izgledu. Njegov ekstravagantni stil odavno je zaštitni znak njegove karijere, pa ni ova promena nije prošla nezapaženo.

Osim po muzici, Desingerica je često u centru pažnje zbog svog ponašanja na nastupima i objava na društvenim mrežama. Jedno je sigurno reper je još jednom dokazao da voli da pomera granice i da se ne plaši radikalnih promena, a ogromna tetovaža preko čitavih leđa samo je najnoviji dokaz njegove ljubavi prema ovom vidu umetnosti.