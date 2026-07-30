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Na današnji dan, 30. jula 1994. godine, poginuo je Ipče Ahmedovski. Pevač je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći u 28. godini.

Kako je njegov brat Jašar Ahmedovski u jednom intervjuu izjavio, njihovi otac i majka su ubrzo preminuli nakon što su izgubli sina, a i sam pevač ni dan - danas se ne miri sa gubitkom brata.

- Fali mi dosta toga u emotivnom smislu. Trudim se da najbezbolniji način prevaziđem sve. To je moja bol i svih onih koji su ga voleli. Ponosan sam što su njegove pesme i dalje popularne, drago mi. Kad negde pevam njegove pesme, to uvek bude jak vrisak i puno mi je srce. Sad je 28 godina kako je poginuo. A i dalje ga vole i poštuju. Taj bol može da bude manji, ali nikad neće proći. Život mi se zaista promenio. Ali mora dalje da se živi, šta da radimo - rekao je on u "Grand Magazinu".

Na pitanje voditeljke da li je istina da četiri godine nije mogao da zapeva Ipčetove pesme, on je odgovorio:

- Dugo nisam mogao na radiju da čujem njegove pesme, a kamoli da pevam, plakao sam.

1/6 Vidi galeriju Ipče Ahmedovski Foto: Printscreen/YT, Printscreen/Youtube

- Njemu sam bio uzor, doveo sam ga u Beograd, odgovaran sam bio za njega, trudio sam se da poštuje kodekse života. Bio je temperametan, vozio je brzo. Stalno sam se svađao sa njim zbog toga, čak sam i izlazio negde na auto-putui ako ne vozi sporije. Takav je bio, i nažalost sa takvom vožnjom je završio.Teško zaplačem, ali kad čujem njegovu pesmu, da. Emocija me oduzme. Otac i majka su umrli od tuge kad je on poginuo- rekao je Ahmedovski sa knedlom u grlu.

1/5 Vidi galeriju Jašar Ahmedovski Foto: Promo, Printscreen/Youtube, Kurir TV, Petar Aleksić

Nesreća prekinula snove o blistavoj karijeri

Na samom vrhuncu popularnosti, Ipče je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu kod Šapca. Vest o njegovom preranom odlasku potresla je čitav region i ostavila dubok trag na narodnoj muzičkoj sceni.

Iako je njegov životni i profesionalni put kratko trajao, Ipče Ahmedovski je uspeo da ostavi neizbrisiv pečat i postane jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike na ovim prostorima.

I danas, više od tri decenije nakon njegove pogibije, sa velikim poštovanjem slušaju se i pevaju njegovi čuveni hitovi kao što su „Plačite oči moje“, „Ja te volim“, „Da ti gužvam postelju“ i mnogi drugi.