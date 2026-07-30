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Bosanskohercegovačka kantautor Dino Merlin dan uoči tri koncerta na stadionu Koševo govorio je o brojnim temama. Otkrio je kako se oseća pred spektakle zbog kojih u Sarajevu vlada neopisiva gužva, koja se ne pamti.

Dino Merlin je gostovao u emisiji "Jutro za sve" na BHRT-u kod voditelja Zvonka Komšića, gde je ispričao kako se oseća pred ovako velike koncerte na kojima će ga gledati i slušati više od 200.000 ljudi za tri dana.

Ritual pred velike koncerte

- Malo spavam pa se probudim. Trudim se da jedem manje hrane, a pijem više vode. Tako je to pred velike događaje, posebno leti. Ima ta jedna pozitivna trema koja je potrebna da bi se sve lepo dogodilo. Treba biti malo gladan bine. Treba tu biti malo respekta i straha - rekao je Merlin.

U Sarajevu je trenutno najteže doći do smeštaja, pa je Merlin prokoembntarisao ogromno interesovanje z anjegove koncerte.

- Radujem se, a pomalo sam i zabrinut kako će sve izgledati. Ovo je, mislim, najveći broj ljudi koji će ikada doći u Sarajevo. Ne sećam se da je u prošlosti ovoliki broj ljudi dolazio u grad. Nadam se da će sve proteći kako treba. Mi smo sa svoje strane učinili sve da organizacija bude na najvišem nivou - kazao je.

1/5 Vidi galeriju Dino Merlin Foto: Boba Nikolć, BoBa Nikolić

Otkrio je i da li će koncerti biti isti ili će se ipak razlikovati.

- Nijedan neće biti isti, iako će se razlikovati u malim procentima. Biće različiti gosti, ali publika sve tri večeri mora da dobije šou kakav zaslužuje - rekao je pa otkrio koliki tim stoji iza njega.

Ogromna ekipa

- U mojoj ekipi je 80 ljudi, a na koncertima na Koševu sada radi više od 100. Nemoguće je improvizovati, sve mora biti savršeno usklađeno - naglasio je.

Njemu je najveći problem repertoar.

- Problem mi je da napravim plejlistu. Ne može to da traje do zore, nije to kafana. Koncert mora da ima svoj gabarit. Dva i po sata je svetski standard, čak malo više od standarda.

Tokom razgovora voditelj Zvonko Komšić pročitao je komentar sa društvenih mreža: "Zeznuto je onome ko shvati pesme Dine Merlina."

"Voleo bih da to nisam doživeo"

- Ako ljudi dožive moju pesmu, možda žive život sličan mom, koji nije uvek sjajan i bajan, daleko od svetala pozornice. Sve pesme pravim iz svojih trauma, iz situacija koje sam doživeo, a koje bih nekada radije voleo da nisam doživeo - priznao Merlin.

Prvi koncert na Koševu Dino je imao pre 26 godina.

1/6 Vidi galeriju Dino Merlin Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

- Prvo je bilo najlakše jer nisam znao kakvi su to izazovi. Svako sledeće bilo je sve teže, a sada osećam najveću odgovornost i najviše brige - rekao je.

Poruka publici

Na kraju se obratio svojim fanovima.

- Na svim mojim koncertima kažem da smo mi mali. Nemamo mogućnost da menjamo velike stvari u svetu. Ne znam odgovore na velika pitanja niti na sve ono što se događa oko nas. Ali svako od nas ima svoje svetlo kojem samo on ima pristup. Možemo da ga upalimo ili ugasimo. Zato poručujem ljudima da čuvaju to svetlo, da svetli za nas, našu decu, unuke i generacije koje dolaze - završio je svoje izlaganje jedna od najvećih zvezda na prostoru bivše Jugoslavije.