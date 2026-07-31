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Dara Bubamara već izvesno vreme uživa u ljubavi s mlađim partnerom, a njihov odnos postaje sve ozbiljniji. Osim što ga vodi na putovanja i nastupe, pevačica je odlučila i da ga postepeno uvede u svet estradnog biznisa.

Prema saznanjima do kojih smo došli, Darin partner gotovo da se ne odvaja od nje. Prati je na nastupima širom regiona, prisutan je na poslovnim sastancima i večerama sa saradnicima, kao i na druženjima. Ipak, Dara nema nameru da pravi velike promene u svom timu.

Ona već godinama sarađuje s menadžerom s kojim ima izuzetno korektan i profesionalan odnos, a ta saradnja je, prema rečima njenih bliskih saradnika, jedan od razloga što njena karijera toliko dugo traje stabilno i uspešno.

Trange frange

- Dara ne menja svog menadžera i to je svima jasno. Njih dvoje rade zajedno godinama i između njih postoji veliko poverenje. Međutim, njen partner je pokazao interesovanje za posao kojim se ona bavi, pa je počela da ga upoznaje s ljudima sa estrade i objašnjava mu kako sve funkcioniše iza scene - kaže izvor blizak pevačici.

Zna šta želi

1/5 Vidi galeriju Uživa u ljubavi Foto: Printscreen/Instagram, Antonio Anhel/ATA Images, Kurir/S.Z., Kurir, Antonio Ahel/ATAImages



Dara i njen partner se ne razdvajaju i uglavnom su zajedno s vlasnicima restorana, klubova i drugih objekata u kojima nastupa, kako bi stekao uvid u način na koji se dogovaraju termini, uslovi nastupa, promocije i organizacija događaja. On se, navodno, trudi da bude maksimalno posvećen i pažljivo sluša savete koje dobija od pevačice.

Dara je tokom karijere stekla veliko iskustvo ne samo kao izvođač već i kao osoba koja veoma dobro razume estradni biznis, pregovore i organizaciju nastupa. Upravo zbog toga mnoge kolege smatraju da od nje može mnogo da se nauči kad je reč o odnosima sa ugostiteljima, promoterima i publikom.

Kome da se pravda

Darin partner je, prema tvrdnjama ljudi koji su ih viđali i upoznali, veoma komunikativan i trudi se da ostavi dobar utisak na sve s kojima dolazi u kontakt. Već je imao priliku da upozna nekoliko pevačicinih kolega, muzičara i organizatora nastupa, a mnogi su primetili da se sve sigurnije snalazi u tom okruženju.

Da li će Dara Bubamara jednog dana zaista od svog izabranika napraviti saradnika od poverenja ili je reč samo o tome da želi da s njim deli svaki važan deo svog života, pokazaće vreme.

Pevačica nije odgovorila na naše pozive.