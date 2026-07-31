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Dino Merlin večeras će održati prva od tri koncerta na sarajevskom stadionu "Koševo". Za tri večeri njega će slušati više od 200.000 ljudi, a u glavnom gradu Bosne i Hercegovine zbog njegovog spektakla vlada do sada neviđena gužva.

On će publici izvesti svoje brojne hitove tokom dva i po sata programa, a mnogi su njegovog ruku delo.

Merlin ne piše samo za sebe, već i za kolege. Sarađivao je sa pop izvođačima, ali i sa narodnjacima, što mnogi ne znaju. Njegovo delo su brojni folk hitovi. Radio je za Vesnu Zmijanac, Lepu Brenu, Svetlanu Cecu Ražnatović, ali i Batu Zdravkovića!

Jedna od prvih koleginica s kojima je sarađivao jeste Lepa Brena. Merlin je za nju napisao dva hita - „Jablane“ i „Igraj, dragi“, koji su se našli na njenom albumu iz 1989. godine.

I Vesna Zmijanac može da se pohvali saradnjom s vrhunskim muzičarem. Osim njihovog evergrin dueta „Kad zamirišu jorgovani“ iz 1988, za svoju prijateljicu je napisao i druge pesme.

Dino Merlin Foto: Damir Dervišagić, Shutterstock, Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Mustafa Ozturk / AFP / Profimedia, Screenshot, BoBa Nikolić

Na jednom od najpopularnijih Vesninih albuma „Svatovi“ iz 1990. našle su se njegove pesme „Sama“, „Sto života“, „Ovo u grudima“. Nakon tri decenije od tog albuma, Zmijančeva je opet ukrstila glas s Merlinom i otpevala duet „Klupko“ 2008.

Neke od najlepših pesama Svetlane Cece Ražnatović napisao je bosanski kantautor. Na albumu „Šta je to u tvojim venama“ iz 1993, Merlin je uradio dve numere. To su ujedno i najpopularnije s tog albuma - „Žarila sam žar“ i „Zaboravi“. Ceca za jednu od najboljih pesama u karijeri „Beograd“ takođe može da zahvali Dinu.

- Za mene je Dino Merlin namenski uradio pesmu „Zaboravi“ i kad mi je odsvirao tu numeru, rekao mi je da ima jednu prelepu pesmu koja je rađena za duet. Ali pošto je tada bio rat i on tog nije mogao da peva o Beogradu, kazao mi je samo da ja imam tu emociju i poklonio mi je tu pesmu. I pesmu „Žarila sam žar“ takođe je napisao Merlin - rekla je svojevremeno Ceca.

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Foto: Printscreen

Nešto što gotovo niko nije znao jeste da je Merlin sarađivao i sa Batom Zdravkovićem! Hit po kojem je pevač prepoznatljiv „Kako starim, sve te više volim“ napisao je, Dino.

Jednom prilikom, Saša Popović je rekao da je zvao Merlina i pitao ga da tu pesmu da Bati, što je on i učinio.

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Dino Merlin početak koncerta 1 Izvor: Kurir