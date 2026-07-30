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Maja Berović leto provodi radno ali i paradno. Pevačica je tokom karijere koja traje više od dve decenije uspela da uskladi i privatni i poslovni život, pa tokom letnje sezone puni noćne klubove gde god da se pojavi, a dane provodi sa sinom i suprugom. Maja je sada u razgovoru za Telegraf.rs, progovorila o raznim temama.

Koja je ovo letnja sezona po redu otkako si počela da radiš?

- Ako uzmemo u obzir da sam 20 godina u ovom poslu, mislim da je radim već nekih 12-13 godina.

Kad se vratiš unazad tih 12-13 godina, šta se promenilo kada je letnja sezona u pitanju?

- Ovde se svako malo nešto menja, stalno je turbulentno. Posle korone više ništa nije isto, mislim na letnju sezonu, ali pamtim lepa vremena. Pamtim otvoreni Trokadero u kom smo nastupali, toga više nema, ali imaju neki drugi klubovi. Svako vreme nosi nešto svoje. Dobro je bilo onda, to su za mene bila lepša vremena, ali nije nam ni sada toliko loše, koliko se priča da jeste.

Kada si poslednji put bila potpuno nedostupna svima i kako je to izgledalo?

- Kad sam bila trudna, mislim da je to jedini period kad sam mogla da kažem da me baš ništa ne zanima. To je bilo tada i nikada više. Jako je teško baviti se ovim poslom i reći: "Mene sada ništa ne zanima". To je gotovo nemoguće. Čak i kada odem na odmor ja se javim nekim ljudima kad me zovu. Kad je posao u pitanju to ne mogu da ignorišem, prosto, takva sam. Dakle, desilo se jedino u periodu kad je bila korona, kad smo bili svi zatvoreni i kad sam bila trudna.

1/7 Vidi galeriju Maja Berović Foto: Ustupljene fotografije

Kada bi mogla da biraš hotel sa 5 zvezdica mesec dana na moru ili da se potpuno isključiš na 3 dana, šta bi izabrala?

- Ovo drugo, naravno! Hotel sa 5 zvezdica, to za mene ne bi odmor ako bi me svi živi zvali i ako bih imala sve obaveze koje inače imam. Radije biram ova 3 dana sama sa sobom.

Da možeš da biraš da povedeš neku koleginicu u taj hotel sa 5 zvezdica, koga bi izabrala?

- Ne bih nijednu povela, šta će mi koleginica na odmoru? (smeh) Ne želim da slušam estradne teme. (smeh)

Ovog leta su albumi preplavili muzičko tržište kod nas. Ima tu i velikih povrataka... Koji projekat te je najviše iznenadio i šta trenutno slušaš?

- Slušam Madonu. Dok sam letela uzela sam da preslušam njen novi album. Dugo ništa nije snimala, tako da trenutno njen album preslušavam. Od domaćeg, iskrena da budem, ne slušam ništa. Slušam stare pesme, u automobilu moj muž i ja slušamo Halida Bešlića. Toliko o tome šta slušam.

Poslednjih meseci publika ne prestaje da poredi pevačice, albume, ko ima veći hit... Imaš li utisak da je estrada postala više takmičenje nego muzika?

- Da. U poslednje vreme se baš prave nekakvi bezveze klanovi. Ko, šta, sa kim, ko je bolji... Mislim da je to potpuno glupo komentarisati sa moje strane, nije ni kolegijalno. Svi mi radimo ovaj posao, stvarno se svi trudimo, svako na svoj način, i dobro je što je tako, to veoma poštujem, a publika je ta koja odlučuje šta je najbolje. Teško je nama da kažemo ko je najbolji.

Da li ti se čini da je fokus sa muzike skrenut na same ličnosti. Kao da se ljudi sada više vezuju za ličnosti nego za pesme?

- Moguće, ne znam. Mislim da je to potpuno suludo i da nema potrebe za tim, barem ja to tako vidim. Ja sam uvek slušala muziku kao muziku, nikad me nije zanimalo ko je ta osoba koja peva neku pesmu, ako mi se pesma dopada. To što volim nečiju pesmu, ne znači da volim tu osobu ili ako volim neku osobu, ne znači da volim njenu pesmu. Ja to gledam sa muzičke strane, ali vremena se menjaju, publika se menja, ne znam da li je to neki novi trend da se to tako gleda.

1/10 Vidi galeriju Maja Berović Foto: Ustupljene fotografije

Šta je važnije kad je muzika u pitanju - pesma koja će trajati 10 godina ili hit koji će zapaliti TikTok istog trenutka?

- Pesma koja će trajati 10 godina. Ako uzmemo za primer moju karijeru, ja sam srećna što sam zaista neko ko ima mnogo hitova iza sebe i ti hitovi i dan danas traju. I dan danas kad dođem na nastup, u neke klubove u kojima sam već bila, i vidim neke nove, mlade face, za mene je to najlepša moguća stvar. Nešto što je prolazno, bude i prođe, ali hitovi za sva vremena ostajui to nas čini time što jesmo.

Ko danas ima najjaču publiku - oni koji je kupuju pesmom tj. muzikom, oni koji pune arene ili oni koji dominiraju na društvenim mrežama?

- Oni koji publiku kupuju pesmama. Pesme su te koje nas vezuju za publiku, za fanove... Pesme nas vraćaju u neka prošla vremena, vezuju nas za neke trenutke koje smo proživeli uz te pesme. Svaki pevač koji ima hitove koji traju 20 godina i više, to su za mene srećne osobe i prave zvezde.

Kada si počela da se baviš ovim poslom, da li si mogla da zamisliš da ćeš za 20 godina puniti arene, imati velike koncerte i hitove koji su postali antologija. Da li ti je to bio cilj i kakav bi savet dala devojkama koje se upuštaju u ovaj posao, šta je to što treba da ih ohrabri na početku?

- Samo vera, to je najvažnija stvar. Ja sam od malena znala šta ću biti i to je za mene bio jedini put. Nikada nisam maštala da budem nešto drugo, niti me je nešto drugo zanimalo. Mislim da je to ključ, da veruju u sebe i da nikad ne dozvole da ih neko ili nešto pokoleba. Razne stvari u životu prolazimo, mnogo toga se dešava, pa vas malo pokoleba, spusti vam samopouzdanje, ali mislim da je najvažnije za trajanje da čovek nikada ne dopusti da ga nešto pokoleba ida padne, da ne ustane. Možemo pasti, svi mi ponekad padnemo, ali je najvažnije da se podignemo.

Bila si gost nekim kolegama na koncertima. Kada pričamo o koncertima, u Crnoj Gori se vezuješ za najveći prostor "Top Hill" kao izvođač koji i dan danas beleži najveći rekord kad je u pitanju prodaja karata. Isto tako i u Beogradskoj areni držiš rekord. Koliko te to opterećuje da sada može da zakažeš koncert i da ne razmišljaš o tome da li ćeš samu sebe da nadmašiš?

- Naravno da je velika odgovornost i da razmišljam o tome, ali mi ne stvara pritisak. Nikada nisam ni razmišljala o tome, šta da nadmašim? Kako da nadmašim? Ne mogu u Arenu koja prima 20.000 ljudi, da ubacim odjednom 40.000. Jednostavno ne mogu, ali svakako da bih volela da ga ponovim i da bude barem jednako dobar kao onaj prošli koji je stvarno i za mene postavio visoke standarde, a i za druge. Ili da bude u istom rangu ili da bude malo bolji.

Dokle je stigao rad na novom albumu i da li je cilj da njime najaviš regionalnu turneju?

- Da li će biti sa novim albumom ili će biti pre toga, nisam o tome razmišljala. Album ne mora da bude uslov za Arenu, ali svakako da je imam u planu. Kad se sve kockice spoje, biće sigurno.

Jul je mesec kada si rođena. Kada bi samoj sebi poslala čestitku u boci, šta bi u njoj napisala?

- Poželela bih sebi strpljenje, mislim da je to ono što mi nedostaje i sa čime se borim, jer sam jako nestrpljiva čitav život. Nekad sam i neke greške pravila upravo zbog te nestrpljivosti, zato što ne mogu da izdržim. Samo bih volela da se smirim, da se strpim i da izdržim.

Da imaš slobodno vreme, recimo da si 10 dana na primorju, na čiji nastup bi otišla?

- Volela bih da odem na Čolu, nisam nikad bila na njegovom koncertu. Na Merlinov koncert sam išla, na Cecin takođe, tu sam bila i gost, tako da bih volela da čujem Čolu - govorila je Maja za Telegraf.rs