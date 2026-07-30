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Tek što je izašao iz psihijatrijske bolnice "Laza Lazarević", pevač Sloba Vasić našao se ponovo u centru skandala nakon što mu je supruga našla prepiske sa drugom devojkom.

Sada su mediji uslikali Jelenu koja se trudi da nakon haosa nastavi sa svakodnevnom rutinom.

Jelenu Vasić uslikali su ispred klinike u kojoj radi. Kada je došla na posao, otišla je do prodavnice da kupi namirnice koje su joj za danas potrebne, a potom se pozdravila sa ženama koje rade u obližnjem lokalu.

Ona je bila u šorts kombinezonu, a na glavi je nosila podignute naočare za sunce dok je radi udobnosti odabrala da stajling upotpuni patikama.

Jelenina koleginica iz lokala pored ordinacije je rekla kako se oseća i ko joj pomaže u teškom periodu.

1/8 Vidi galeriju Sloba Vasić Foto: Kurir, Printscreen/Instagram, Ilija Ilić

- Majka je uz nju sve vreme, ona joj je najveća podrška. Okrenula se porodici i ćerkici, trudi se da se oporavi. Trenutno je u procesu renoviranja lokala i proširuje ordinaciju što joj je spas jer se fokusirala na posao kako bih prebrodila težak period - rekla nam je ona.



Podsetimo, u pitanju je navodno dopisivanje između pevača i devojke čiji identitet nije otkriven javnosti. Komunikacija je, prema slikama, vođena preko njegovog zvaničnog Instagram profila, sa verifikovanom plavom oznakom. On je nakon žestoke svađe sa ženom napustio porodični dom.

Sloba navodno započinje razgovor rečima: "Malena", uz emotikone poljubaca i uz poljupce i upitnike jer devojka nije odmah odgovarala. Nakon što mu na poruke nije odgovorila, pevač je, prema slikama, poziva putem audio poziva uz poruku: "Zvao sam te, nema te nigde".

Foto: Printscreen

U nastavku prepiske koja datira krajem juna i sa početka jula, pevač navodno dalje piše: "Hoćeš kod mene?". Kada devojka pita gde se nalazi, on odgovara da je na Karaburmi, na šta ona konstatuje da joj nije daleko i pita da li je sam, na šta pevač navodno odgovara: "Naravno", i poziva je uz reči: "Pa hajde, za koliko si tu?".

Kurir/Blic