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Folk zvezda Dragan Kojić Keba uveliko se priprema za veliki solistički koncert pod nazivom „Sad i ko zna kad“, koji će biti održan 12. septembra na stadionu "Tašmajdan" u Beogradu. Kako se datum muzičkog spektakla približava, tako pevač polako otkriva i imena specijalnih gostiju koji će te večeri sa njim podeliti scenu.

Nakon što je nedavno saopštio da će jedna od specijalnih gošći biti Tanja Savić, Keba je sada otkrio i drugo veliko ime domaće muzičke scene, legendarnu Anu Bekutu. Biće to još jedan susret dvoje vrhunskih umetnika koji su decenijama gradili uspešne karijere, a publiku osvajali brojnim hitovima.

Kebu i Anu, osim dugogodišnjeg iskrenog prijateljstva, povezuje i veliki duetski hit „Treba vremena“, koji je ostavio snažan trag na domaćoj muzičkoj sceni. Njih dvoje godinama dele i mesto u stručnom žiriju muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, pa će njihov zajednički nastup na Tašmajdanu predstavljati jedan od najemotivnijih trenutaka koncerta. Upravo će njihovo dugogodišnje iskreno prijateljstvo i zajednička muzička ostvarenja te večeri dati poseban pečat jednom od najvažnijih koncerata u Draganovoj karijeri.

Keba ne krije uzbuđenje što će sa publikom podeliti ovaj trenutak, a otkriva da je Ana Bekuta samo jedno u nizu iznenađenja koja je pripremio.

Raduje me što mogu da kažem da je Ana Bekuta sledeća specijalna gošća na mom koncertu na Tašmajdanu. Ana je veliko ime naše muzike i siguran sam da će publika uživati. Biće to veče puno emocija, dobrih pesama i lepih iznenađenja. A ovo nije kraj, tek počinjem da otkrivam goste. Ana je umetnica koju publika iskreno voli i poštuje, a naše prijateljstvo i zajedničke godine na estradi daju ovoj večeri posebnu emociju. Verujem da će njen izlazak na scenu biti jedan od trenutaka koji će publika dugo pamtiti. Ovo je tek jedno od iznenađenja, jer do koncerta ću postepeno otkrivati i ostale goste - rekao je Dragan.

Sudeći po dosadašnjim najavama, publika na Tašmajdanu može da očekuje veče ispunjeno velikim hitovima, emocijama, brojnim muzičkim iznenađenjima i nastupima vrhunskih gostiju. Ono što je već sada izvesno jeste da će koncert „Sad i ko zna kad“ okupiti velika imena domaće estrade, dok Keba nastavlja da, korak po korak, otkriva ko će mu se sve pridružiti na sceni 12. septembra.

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