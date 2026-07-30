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Ćerka Svetlane Cece Ražnatović u srećnom je braku sa fudbalerom Nemanjom Gudeljem sa kojim je pre dve nedelje dobila sina Ilijana.

Anastasija sa suprugom uživa u skladnom životu u Sevilji odakle često deli objave na društvenim mrežama, gde se sada javno obratila mužu.

Anastasija podelila emotivan citat

1/8 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

"Da li ga volim? Ponovo bih prošla kroz svaki bolan deo svog života kada bih znala da me on čeka na kraju", glasio je citat koji je Anastasija podelila na svom Instagram nalogu uz emotikone srca i inicijale sina i muža.

Porodila se u Sevilji

Podsetimo, Anastasija se porodila na privatnoj klinici u Sevilji, gde inače imaju porodičnu kuću u koju se Anastasija preselila kada se udala za Nemanju Gudelja.

Rođenjem sina, porodica Gudelj dobila je svog najmlađeg člana, a njihov život započeo je jedno sasvim novo poglavlje ispunjeno ljubavlju, radošću i uspomenama koje tek dolaze.

Inače, Anastasija i Nemanja Gudelj su od početka veze bili nerazdvojni, te su ubrzo počeli da žive zajedno, a nakon venčanja Anastasija se preselila u Španiju, a jednom prilikom priznala je da joj majka Svetlana Ceca Ražnatović najviše nedostaje.

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj Foto: Shutterstock, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

- Bila sam prinuđena u Sevilji da pričam na španskom, jer niko ne priča engleski. Nije mi bilo teško da naučim, imala sam predznanje iz telenovela. Mama mi najviše nedostaje, nas dve smo jako vezane. Mi smo kao najbolje drugarice, i sve što mi se desi prvo njoj javim - rekla je Anastasija nedavno.