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Vlasnik televizije "Pink", Željko Mitrović spakovao je kofere i napustio Srbiju. On trenutno boravi na letovanju sa ćerkom i zetom koji je na društvenim mrežama pokazao kako uživaju.

Šon Parnet, inače ugledni američki doktor objavio je fotografiju sa plaže na kojoj sa svojom devojkom i njenin ocem Željkom ruča na plaži.

Oni su uživali u opuštanju na ležaljkama gde su probali specijalitete sa ove luksuzne destinacije, a slika govori u prilog tome da su u fenomenalnim odnosima.

Foto: Printscreen

Inače, mnogi kažu da su Andrea i Šon prelep par, kao i da nije ni čudo što je zgodni doktor osvojio srce bogate naslednice ružičaste imperije.

Sve je spremno za novu sezonu rijalitija

Podsetimo, iako sada uživaju na odmoru, njih dvoje su sve već pripremili za početak desete sezone rijalitija.

A prva učesnica nove sezone, kooja je sa Željkom potpisla ugovor je Anđela Đuričić.

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: Pink Media Group, Promo, Shutterstock, Damir Dervisagic

- Anđela je prvi potpisan ugovor za "Elitu 10". To je sad praktično 'All stars' i mislim da ćemo da napravimo čarobnu sezonu koja će biti kombinacija svega najboljeg iz sezona, plus će Toša i Goša dobiti roditelje i ući će Raša i Maša, a to su duplo veći roboti. Imaćemo puno novih elemenata koji će da budu sadržajno drugačiji kad su zadaci u pitanju, uključujući i snimanje domaćih serija. Drago mi je da je Anđela prvi potpisan ugovor, vicešampion "Elite 9". Skoro da je pobedila, a tad je pobedio Gastoz. Najuspešniji projekat televizijski, radi se o 20 milijardi pregleda. Elita 10 će biti malo različita jer ćemo pokušati da sublimiramio najbolje iz prethonih sezona, ali kasting je ključ. Ovo je prvi ugovor, budite strpljivi, pa ćete videti još iznenađenja - poručio je Željko Mitrović.

Veliki šef po završetku "Elite 9" otkrio je i datum početka nove sezone Elite, koje je zakazano za 5. septembar.

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