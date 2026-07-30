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Darko Lazić oglasio se povodom informacija da je navodno izbačen sa nastupa u jednom klubuu Trogiru nakon samo pola sata pevanja, zbog tvrdnji da je bio pod dejstvom alkohola i da nije bio sposoban da nastup izvede profesionalno.

Folker pobesneo

1/5 Vidi galeriju Pevač je u teškim trenucima imao podršku prijatelja Foto: Pink Printscreen, Tsunami, Društvene Mreže, Antonio Ahel / Ata Images

Pevač je demantovao ove navode i istakao da je na bini proveo sat i po vremena, kao i da mu honorar nakon nastupa navodno nije isplaćen.

- Ma mogu i gazda i gazdarica da... Slobodno im poručite! - rekao je vidno ljut Lazić kada je čuo zbog čega su ga kontaktirali mediji, pa nastavio:

- Koga je on to isterao, kako ih nije sramota?! To je potpuno netačna informacija. Pevao sam sat i po vremena i nisu mi platili. Rekao mi je da siđem sa bine i pustio di-džeja, a mislim da im je to način da izbegnu plaćanje. Nikome ne bih preporučio da ide u taj klub - izjavio je Darko Lazić.

Oglasili se iz kluba

1/5 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Privatna Arhiva, Printscreen Instagram

Pre njegovog oglašavanja, iz kluba su takođe izneli svoju verziju događaja. Naveli su da Darko nije završio kompletan nastup, ali nisu želeli da ulaze u detalje.

- Tačno je da je pevao samo pola sata. Jedva je i stajao. Ništa više ne bih komentarisao. Imate snimke na društvenim mrežama - poručio je vlasnik kluba za Telegraf.rs.