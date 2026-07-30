"NIJE MOGAO NI DA STOJI" Skandal u Hrvatskoj, Darka Lazića isterali iz kluba posle pola sata? Folker pobesneo: Kako ih nije sramota, nisu mi platili!
Darko Lazić oglasio se povodom informacija da je navodno izbačen sa nastupa u jednom klubuu Trogiru nakon samo pola sata pevanja, zbog tvrdnji da je bio pod dejstvom alkohola i da nije bio sposoban da nastup izvede profesionalno.
Folker pobesneo
Pevač je demantovao ove navode i istakao da je na bini proveo sat i po vremena, kao i da mu honorar nakon nastupa navodno nije isplaćen.
- Ma mogu i gazda i gazdarica da... Slobodno im poručite! - rekao je vidno ljut Lazić kada je čuo zbog čega su ga kontaktirali mediji, pa nastavio:
- Koga je on to isterao, kako ih nije sramota?! To je potpuno netačna informacija. Pevao sam sat i po vremena i nisu mi platili. Rekao mi je da siđem sa bine i pustio di-džeja, a mislim da im je to način da izbegnu plaćanje. Nikome ne bih preporučio da ide u taj klub - izjavio je Darko Lazić.
Oglasili se iz kluba
Pre njegovog oglašavanja, iz kluba su takođe izneli svoju verziju događaja. Naveli su da Darko nije završio kompletan nastup, ali nisu želeli da ulaze u detalje.
- Tačno je da je pevao samo pola sata. Jedva je i stajao. Ništa više ne bih komentarisao. Imate snimke na društvenim mrežama - poručio je vlasnik kluba za Telegraf.rs.