Slušaj vest

Hana Duvnjak i Nerio Ružanji završili su svoje učešće u "Eliti 9" tako što su dogurali do samog kraja - do superfinala. Sada, kada je rijaliti završen mogu da se posvete u potpunosti svojoj ćerkici Ariji.

Oni su danas otišli sa ćerkom u prirodu, odakle su podelili i nekoliko porodičnih fotografija, koje su naročito obradovale njihove pratioce.

Podsetimo, oni su u rijalitiju imali velikih problema i svađa, ali su na kraju uspeli sve da izglade i zajedno izađu kao pravi par i odu pravo u zagrljaj svojoj ćerki Ariji.

Foto: Printscreen

Nerio izabrao omiljenog člana porodice

Nerio Ružanji je otkrio ko je njemu najdraži član porodice Ahmić.

Naime, on je radio kviz "Ili-ili", te je tako izabrao omiljenog rođaka, a na spisku su se našle njegova tetka Aneli, baba Grofica, ali i majka Sita, sa kojom već dugo ima problematičan odnos.

Edita ili Sabina - Edita

Edita ili Ićo - Ićo

Ićo ili Sita - Ićo

1/4 Vidi galeriju Nerio Ružanji Foto: Printscreen Instagram, Printscreen YouTube

Ićo ili Grofica - Grofica

Grofica ili Aneli - Grofica

Pogledajte dodatni snimak: