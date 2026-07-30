NERIO I HANA KONAČNO DOČEKALI DA ZAGRLE SVOJU ĆERKU! Kadar koji topi srca
Hana Duvnjak i Nerio Ružanji završili su svoje učešće u "Eliti 9" tako što su dogurali do samog kraja - do superfinala. Sada, kada je rijaliti završen mogu da se posvete u potpunosti svojoj ćerkici Ariji.
Oni su danas otišli sa ćerkom u prirodu, odakle su podelili i nekoliko porodičnih fotografija, koje su naročito obradovale njihove pratioce.
Podsetimo, oni su u rijalitiju imali velikih problema i svađa, ali su na kraju uspeli sve da izglade i zajedno izađu kao pravi par i odu pravo u zagrljaj svojoj ćerki Ariji.
Nerio izabrao omiljenog člana porodice
Nerio Ružanji je otkrio ko je njemu najdraži član porodice Ahmić.
Naime, on je radio kviz "Ili-ili", te je tako izabrao omiljenog rođaka, a na spisku su se našle njegova tetka Aneli, baba Grofica, ali i majka Sita, sa kojom već dugo ima problematičan odnos.
Edita ili Sabina - Edita
Edita ili Ićo - Ićo
Ićo ili Sita - Ićo
Ićo ili Grofica - Grofica
Grofica ili Aneli - Grofica
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