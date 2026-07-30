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Bivša učesnica "Elite 9", Anita Stanojlović, iznenadila je svoje pratioce tokom lajv uključenja na društvenim mrežama kada je otvoreno govorila o svom učešću u rijalitiju i zaradi koju je ostvarila.

Naime, Anita je otkrila da je iz rijalitija izašla bez novčane zarade, ističući da je zbog brojnih kršenja pravila i nepoštovanja produkcijskih obaveza ostala bez honorara.

"Izašla sam sa nulom iz rijalitija, ali sam se barem izborila za svoju pravdu", poručila je Anita tokom obraćanja uživo.

Njena izjava izazvala je brojne reakcije među pratiocima, s obzirom na to da se honorari učesnika rijaliti programa često nalaze u centru pažnje javnosti. Anita je istakla da nije zaradila nijedan evro, navodeći da su razlog za to kazne koje su usledile zbog kršenja pravila tokom boravka u "Eliti 9".

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

Za sebe je pobednik

Iako je finansijski ostala bez zarade, Anita smatra da je iz cele situacije izašla kao moralni pobednik, naglašavajući da joj je važnije to što se, kako kaže, izborila za svoju pravdu nego novac koji je izgubila.

Njeno priznanje brzo se proširilo društvenim mrežama i izazvalo brojne komentare, dok su se fanovi podelili između onih koji podržavaju njen stav i onih koji smatraju da su pravila rijalitija morala da budu poštovana.

Snimak obraćanje možete pogledati ovde. Ona je nedavno objavila i fotografiju sa ultrazvuka.

Pogledajte dodatni snimak: