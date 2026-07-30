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Popularna pevačica Slađa Alegro javno je progovorila o odnosu sa svojom svekrvom Grozdom, a detalji koje je iznela iznenadili su mnoge i izazvali lavinu pozitivnih reakcija. Iako ih deli razdaljina od preko 300 kilometara, njih dve imaju odnos na kojem bi im mnoge snaje pozavidela.

Kako pevačica ističe, sa majkom svog supruga se čuje svakog dana. Svekrva Grozda je njena velika podrška, redovno prati njen rad i projekte, a Slađa joj uvek prvoj pošalje novu pesmu pre nego što je predstavi publici.

1/5 Vidi galeriju Slađa Alegro ukrstila glas sa koleginicom Foto: Petar Djordjevic, Printscrean, Printscreen

"Grozda je široka žena, širokih i modernih shvatanja, uvek joj pošaljem ako radim neku novu pesmu, voli da gleda emisije u kojima sam ja", ponosno ističe Slađa.

Potpuni odmor i ugađanje u Foči

Pevačica je otkrila da tokom poseta u Foči uživa u potpunoj slobodi i kraljevskom tretmanu. Kod svekrve nema pritiska niti obaveza, pa Slađa često sebi dopusti da se odmori duže nego obično.

"Fino nas ugosti kad dođemo kod nje u Foču, ja spavam do dva, sačeka me doručak. Nekada me bude sramota što se toliko odmaram, ali ona zna i svesna je da se tamo najbolje odmorim".

Slađa je kroz osmeh dodala i to da joj svekrva nikada ništa ne prigovara, već da je situacija u kući potpuno obrnuta: "Svekrva mi nikad ništa ne zamera, više zamera sinu".

1/9 Vidi galeriju Slađa Alegro sa porodicom Foto: Kurir

Porodica na okupu za praznike

Za poznatu pevačicu porodica je apsolutni prioritet, pa se trude da svaki slobodan trenutak i praznik provedu zajedno. Slađa ističe da imaju veliku sreću što i njena majka živi u istoj zgradi, a u porodičnim trenucima i dalje aktivno učestvuje i njena prabaka. Ovakvo okruženje čini da njihova ćerka Mila odrasta u izuzetno srećnom i harmoničnom okruženju.

Kurir.rs/Blic