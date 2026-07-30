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Folk pevačica Vera Matović pojavila se na dodeli priznanja "Zlatna jabuka" u Lajkovcu, gde je otvoreno govorila o tajni svog mladolikog izgleda, dugovečnog braka, ali i temama koje već neko vreme privlače pažnju javnosti.

Osvrnula se i na svoju velelepnu vilu, čija se vrednost procenjuje na skoro četiri miliona evra, ističući da mnogi danas vide samo ono što je stekla, ali ne i godine truda, rada i odricanja koje su tome prethodile. Kako kaže, tokom karijere je mnogo davala drugima i nikada nije želela da svojim bogatstvom izaziva negativne reakcije.

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04:39 Vera Matovic intervju Izvor: Kurir

- Nema tajne mog izgleda. Vodim računa o svemu - ishrani, spavanju i zdravom načinu života. Nikada nisam bila elegantno popunjena, održavam se i mislim da se to vidi. Tajna mog braka je poverenje. Kod nas nije stvar u strpljenju, već isključivo u međusobnom poverenju - rekla je Vera Matović.

Vera Matović: "Ljudi nisu videli moje muke"

Pevačica je potom progovorila o svom bogatstvu i vili koja vredi gotovo četiri miliona evra.

- Ljudi nisu videli moje muke, a sada, kada vide šta imam, odmah komentarišu. Nikada nisam želela da iritiram narod. Mogla sam da napravim još tri ovakve kuće, ali sam taj novac delila publici. Mnogo sam davala, šakom i kapom. Imam i priznanice. Moju dušu niko ne može da mi oduzme, a upravo nju godinama poklanjam svojoj publici - poručila je pevačica.

1/6 Vidi galeriju POSEDUJE NAJSKUPLJU KUĆU NA ESTRADI, A VOZI SE STARIM AUTOMOBILOM! Vera Matović uhvaćena u opuštenom izdanju, svi primetili JEDNO Foto: Printscreen Paparaco Lov

Živi u vili koja vredi milione evra

Uprkos zdravom i posvećenom načinu života, Veri mir često remete glasine o njenom velikom bogatstvu i vili na Dedinju, za koju se spekuliše da vredi čak 3.800.000 evra.

Pevačicu ovakve priče pogađaju i često rasplaču, te ističe da se ne "kupa u bogatstvu" i da je sve što je zaradila ostalo u državi Srbiji, gde redovno izmiruje svoje poreske obaveze.