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Nakon što je društvenim mrežama počeo da kruži eksplicitni momenat na kom se prikazuje delić intimnog odnosa Kristine Spalević i Kristijana Golubovića, on se sada za Kurir oglasio i izneo svoju verziju događaja, negirajući da je odgovoran za curenje sporne fotografije.

On tvrdi da nikada nije objavio niti prosledio sporni snimak sa namerom da bude javno dostupan, već da ga je svojevremeno poverio jednoj osobi na čuvanje.

- Nikada ne bih, niti sam izbacio snimak iz naše spavaće sobe. Snimke sam dao jedino Jordanki Denčić iz Vranja da mi ih sačuva, jer je Kristina imala uvid u moj telefon i imala je sve moje šifre i naloge, i mejl adrese, profile i račune - naveo je Kristijan.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Kurir, ATAIMAGES, Boba NIkolić, Damir Dervišagić, Kurir Televizija

Krivi Jordanku za sve

Prema njegovim tvrdnjama, do problema je došlo nakon prekida kontakta sa Jordankom.

- Nakon mog prestanka druženja sa Jordankom, Jordanka je iza leđa te snimke dala nekom trećem licu, koje je verovatno taj snimak odseklo i napravilo lažni montirani momenat da izgleda kako meni Kristina, navodno, gura nešto u zadnjicu.

Kristijan smatra da je čitava situacija usmerena protiv njega i da je cilj da bude isprovociran.

- Ovakvu mizeriju niko nije očekivao... Cilj je da nekoga povredim ili napadnem, kako bi me strpali na robiju.

1/4 Vidi galeriju Kristijan Golubović lomi stvari po sobi Foto: Printscreen Instagram

Pravu traži kroz poligraf

Na kraju je istakao da nema nikakve veze sa objavljivanjem spornog materijala i da će pravdu potražiti pravnim putem.

- Kunem se da te snimke nisam nikada sačuvao sa zlom namerom, niti sam ih, kako tvrde, dao nekome za novac da izbaci na javne mreže. Sve ovo prijavljuje moj tim advokata u ponedeljak i insistiramo na poligrafu.

Podsetimo, prethodnih dana društvenim mrežama proširio se eksplicitni video za koji korisnici tvrde da prikazuje Kristijana i Kristinu, što je izazvalo brojne reakcije i međusobne optužbe aktera.

Pogledajte dodatni snimak: