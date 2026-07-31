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Jelena Vučković jednom prilikom gostujući u jednoj emisiji progovorila je o svom detinjstvu, gde je otkrila da joj je bilo teško, a javnost je njene reči prepričavala mesecima. S obzirom da su njeni roditelji javne ličnosti, Goca Božinovska i Rade Vučković njena ispovest je bila još interesantnija i medijima i javnosti.

Jelena je sada gostovala u emisiji "Demanti", gde se uključila njena majka Goca Božinovska koja joj je postavila pitanje da razjasni malo bolje šta je ranije pričala.

U jednom trenutku voditeljka Vanja joj je postavila pitanje koje je poslala Goca Božinovska lično:

"U jednoj televizijskoj emisiji pogrešila je u izjavi i rekla da je dojila komšinica. Zanima me šta je mislila pod tim? Ja sam, recimo, ostala bez mleka posle tri meseca, pa smo kupovali mleko od komšinice, bake Milke", pročitala je Gocino pitanje Vanja.

Jelena je odmah objasnila šta je problem i na šta je Goca mislila. Kako je otkrila, njena majka ju je rodila veoma mlada i ubrzo nakon porođaja ostala bez mleka.

- Ona je mene mlada rodila i izgubila rano mleko. Onda sam se ja pogrešno izrazila, da je mene kao neka krava hranila - iskreno je rekla Jelena u emisiji "Demanti".

Prema njenim rečima, u tom periodu veliku pomoć pružila im je baka Milka, kod koje su odlazile po mleko.

- Postojala je ta baka Milka kod koje smo moja baka i ja odlazile i uzimale mleko. I onda je baka jednog trenutka rekla: "Ova te krava, kada majka nije imala mleka, othranila, a ne baba Milka". Uzimali smo mleko, to je prosto tako bilo u selu - ispričala je ona.

1/5 Vidi galeriju Pevačica ide napred kroz život Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Razvod nakon 13 godina zbog prevare

Kao bomba je odjeknula vest da se ćerka Goce Božinovske, Jelena Vučković, razvodi nakon 13 godina braka.

Tim povodom se tada oglasila pevačica kako bi nam otkrila detalje ljubavnog kraha.

- Zetečena sam. Poslednje dve godine se ponašao sumnjivo, svaki muškarac ume i da slaže i da prevari, ali on se zaljubio. Nije smeo da mi kaže. Videla sam da se nešto dešava, žena to jednostavno oseti - započela je Jelena.

- Stigla mi je anonimna poruka i tako sam saznala da me vara. Trenutno se nalazim kod oca u Kuršumliji. Vraćala sam se kući u Valjevo, pa ponovo dolazila kod oca jer osetim da se nešto dešava. Aleksandar je dolazio po mene i vraćao me je u porodični dom i ni tada mi ništa nije govorio. Mogao je kao moj prijatelj i supružnik da mi otvoreno kaže, da i ja imam pravo na svoj život - istakla je Vučkovićeva.

Osetila je da se nešto dešava

- Stalno je negde putovao. Videla sam promenu na njemu, pa sam otišla kod oca malo da se sklonim. Htela sam da uradim nešto da ostanemo zajedno i da pokušam da spasem brak. Ko zna zašto je to dobro, želim mu svu sreću i sa njom i bez nje, sa kojom god da bude - poručila je pevačica.

- Ne uzdižem sebe, ali ja, Jelena Vučković, iz takve porodice nisam obraćala pažnju na druge devojke. Nisu mi bile bitne jer poštujem sebe. Nisam učena tako da idem da vijam druge žene. Nisam ni ljubomorna, jer mislim da previše vredim da bih se spuštala na taj nivo. Nemam pojma ko je ta žena, ali znam kako izgleda. Da sam bar zamenjena sa nekom lepoticom, uspešnom ženom, rekla bih mu svaka čast, skidam kapu. Nije to ni bitno, možda su se našli, sve je to okej, ali mogao je da mi kaže - objasnila je Jelena.

- Čujem svakakve priče, ali me ne zanima. Nisam još podnela papire za razvod braka jer je to sve sveže. Da bi nešto novo počelo, nešto mora da se završi. Sledeće nedelje ulazim u studio, već sam sve pripremila. Pesma se zove "Ludnica", definitivno će biti hit. Osim toga, tata i ja ćemo uraditi duet. Uživamo u Kuršumliji, sviramo, ovde mi je najlepše. Možda i mene čeka neka sreća, možda mi je Bog otvorio oči. Sad sam svesnija. Trebalo je samo to na lepši način da se završi, ali dobro - zaključila je Jelena Vučković.

Podsetimo, Jelena se 2016. godine tajno udala za dugogodišnjeg dečka Aleksandra Sofronića. Ubrzo nakon što se pojavila ova vest, njena majka Goca Božinovska je negirala da su u braku. Međutim, zet je ubrzo demantovao taštu i potvrdio pisanja medija.

- Naravno da smo venčani. To je nešto između njih dve, ne znam šta bih vam rekao. Možda je Goca tako reagovala jer je mislila da je to privatna stvar - rekao je tada Sofronić.