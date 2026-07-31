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Aca Lukas iza sebe ima brojne ljubavne veze, a iako o privatnom životu retko govori, svojevremeno je priznao da je bio u vezi sa bivšom zadrugarkom Enom Čolić. Nakon što su u javnost dospele njihove privatne prepiske, folker je potvrdio da je između njih postojala romansa..

- Jesam, ja sam slobodan čovek. Bila je i na svadbi mog sina - rekao je tada Lukas za "Hype".

Doveli je u stan

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas opleo u svom stilu Foto: Damir Dervišagić, Kurir

- Neko je doveo kod mene kući, neki prijatelji, pa sam je tu upoznao, sedeli smo, bila je neka sedeljka. Meni se ona dopala, lepa je devojka, viđali smo se, malo, ništa specijalno, ne znam šta je tu sporno kada sam slobodan čovek, imam pravo da radim šta hoću - rekao je Lukas, pa prokomentarisao Eninu vezu sa sinom Zlate Petrović.

- To stvarno ne znam, ne pratim - rekao je Aca, pa otkrio da li je voleo Enu.

- Naravno da nisam. Bili smo intimni, bilo nam je lepo da se družimo i zezamo, ne mogu da kažem da nisam imao nikakve emocije, ali nisam je voleo.

Besna

1/5 Vidi galeriju Ena Čolić i Jovan Pejić Foto: Privatna arhiva, Printscreen

Nakon njegovih reči, Ena Čolić odlučila je da iznese svoju stranu priče u javnost, pa je u kameru pokazala poruke koje je navodno dobila od Lukasa.

- Ma, šta je priznao?! Htela sam da izbegnem to, da mu ne dajem na značaju. Sa svojim najbližima sam komentarisala da je njegova izjava onako neki poslednji trzaj jer ga nema nigde. On je godište mog tate - rekla je Ena Čolić i dodala:

- Ja sam danas ušla u naše poruke besna i ljuta da mu napišem nešto, pa sam ih iščitala, pokazala sam te poruke ukućanima. Gde on meni priča koliko me voli i da sam jedina žena posle Sonje koju je zavoleo i da ja njega stalno od***avam i otkačinjem... Na šta ja njemu odgovaram samo - Ne od***avam te, gotivim te - izjavila je Ena Čolić.