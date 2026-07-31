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Društvene mreže ovih dana imaju novu dilemu koja je potpuno zasenila estradne tračeve – čiji će bikovi pobediti, Gogini ili Radini? Ne, nije reč o novom rijalitiju, već o spektaklu koji je zakazan za 1. avgust u mestu Dicmo u blizini Splita, gde će na velikoj koridi nastupiti Goga Sekulić i Rada Manojlović.

Foto: Privatna arhiva

Plakat koji najavljuje događaj izazvao je lavinu komentara, a fanovi su celu priču pretvorili u hit na internetu. Dok jedni navijaju za "Gogin tim", drugi tvrde da će "Radini bikovi" biti nepobedivi, iako pevačice, naravno, nemaju nikakve veze sa samim nadmetanjem bikova osim što će zabavljati publiku.

"Je l' postoji kvota?", "Gde mogu da uplatim na Gogu?", "Ja sam za Radu, njen bik deluje motivisanije", "Ovo je jedina utakmica koju želim da gledam", samo su neki od duhovitih komentara koji kruže društvenim mrežama.

Predstavljene kao glavne muzičke zvezde

Na plakatu su Goga i Rada predstavljene kao glavne muzičke zvezde večeri, dok će se u areni održati više borbi bikova, uključujući i glavnu borbu za šampiona Hrvatske. Upravo je spoj estrade i tradicionalne manifestacije izazvao toliko pažnje da se o događaju priča više nego o mnogim koncertima.

1/6 Vidi galeriju Goga Sekulić i Rada Manojlović Foto: Dejan Milićević

Kada je reč o Gogi Sekulić, nije iznenađenje što je organizatori žele na ovakvim manifestacijama. Pevačica poslednjih godina beleži veliki broj nastupa širom regiona, a gotovo da nema vikenda bez njenog koncerta. Njene pesme i dalje pune klubove i trgove, zbog čega je jedna od najangažovanijih folk pevačica na ovim prostorima.

A do subote ostaje samo jedno pitanje, ko će na kraju imati više razloga za slavlje, Gogini ili Radini navijači? Jedno je sigurno, društvene mreže već imaju svog pobednika a to je dobar humor.