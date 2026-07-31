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  Dobro je poznato da Filip Živojinović sa očeve strane ima braću Viktora i Stefana, ali malo ko zna da po majci ima i polubrata Marija i polusestru Ivu Nakić, sa kojom je izuzetno blizak.

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Foto: Nemanja Nikolić

Iva se retko pojavljuje u javnosti, zbog čega nemamo često priliku da je vidimo.

Ipak, Filipova majka Zorica Nakić sada je na društvenim mrežama objavila fotografiju svoje ćerke u potpuno prirodnom izdanju.

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Foto: Preent Screen

Iva Nakić, ćerka Zorice i nekadašnje legende hrvatske košarke Ive Nakića, trenutno uživa na odmoru u Grčkoj sa majkom, odakle dele trenutke sa plaža i letnje atmosfere.

Zorica je objavila selfi svoje naslednice, a mnogima su odmah za oko zapale njene upečatljive zelene oči.

Iva danas ima 33 godine i uspešno se bavi dizajnom. Malo ko zna da upravo ona stoji iza dizajna čarapa, kupaćih kostima i brojnih drugih komada iz bogatog asortimana modnog brenda poznate muzičke zvezde.

Podsetimo, Filip i Iva oduvek su bili veoma vezani jedno za drugo i koriste svaku priliku da provode vreme zajedno.

Osim što neguju blizak porodični odnos, odlično sarađuju i na poslovnom planu. Iva je radila kao kostimograf na filmu koji je stvarao njen brat, a poslednji put javnost je mogla da je vidi na Filipovom Instagram profilu, gde je njen izgled privukao brojne komplimente.

"Ona i Boba su osamdesetih bili omiljeni par"

Zorica Nakić, majka Filipa Živojinovića Foto: Fejsbuk

Svekrva Aleksandre Prijović, Zorica Nakić, slovila je za najlepšu Beograđanku. Ona i Boba su osamdesetih bili omiljeni par, a mnogi su im predviđali dugoročan brak.

Ipak, nedugo nakon Filipovog rođenja rešili su da se raziđu, a jedno o drugom uvek su govorili biranim rečima.

Nakon razvoda Boba se oženio Lepom Brenom, a svekrva Aleksandre Prijović sreću je pronašla pored nekadašnjeg hrvatskog košarkaša Ive Nakića, poreklom iz Rijeke.

Ubrzo se preselila u Ameriku i dobila još dvoje dece - ćerku Ivu i sina Marija, dok sa Živojinovićima neguje blizak odnos, pun ljubavi i poštovanja.

Da nema reči o lošim odnosima, svedoči činjenica da čak i Brena rado odlazi na ručak kod Filipove majke i uvek ga je podržavala u svemu.

Filip Živojinović Foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

Svekrva Aleksandre Prijović bila je i ostala elegantna dama prefinjenog stila, neverovatne harizme i lepote, a komplimenti ispod njenih fotografija nižu se poput perli.

„Prava dama”, „Bila i ostala najlepša Beograđanka” samo su neki od komentara.

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STARS 608 26.07.2026. Izvor: Kurir TV