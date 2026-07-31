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Nakon što je Kristijan Golubović javno optužio Jordanku Denčić iz Vranja da je upravo ona dostavila u javnost njegove i Kristinine intimne snimke, usledio je njen odgovor.

Foto: Preent Screen

Jordanka se oglasila na društvenim mrežama i kratkom porukom odgovorila na prozivke bivšeg rijaliti učesnika.

- Razumite Krkija što je nervozan. Kad si gladan, nisi sav svoj - poručila je Jordanka, aludirajući na Kristijanove optužbe.

Ostaje da se vidi da li će Golubović odgovoriti na njenu provokaciju ili će se sukob nastaviti novim međusobnim optužbama.

1/4 Vidi galeriju Kristijan Golubović lomi stvari po sobi Foto: Printscreen Instagram

Poverio ženi iz Vranja snimak na čuvanje

Podsetimo, nakon što je društvenim mrežama počeo da kruži eksplicitni momenat na kom se prikazuje delić intimnog odnosa Kristine Spalević i Kristijana Golubovića, on se sada za Kurir oglasio i izneo svoju verziju događaja, negirajući da je odgovoran za curenje sporne fotografije.

On tvrdi da nikada nije objavio niti prosledio sporni snimak sa namerom da bude javno dostupan, već da ga je svojevremeno poverio jednoj osobi na čuvanje.

1/5 Vidi galeriju Jordanka Denčić Foto: Preent Screen

- Nikada ne bih, niti sam izbacio snimak iz naše spavaće sobe. Snimke sam dao jedino Jordanki Denčić iz Vranja da mi ih sačuva, jer je Kristina imala uvid u moj telefon i imala je sve moje šifre i naloge, i mejl adrese, profile i račune - naveo je Kristijan.

Prema njegovim tvrdnjama, do problema je došlo nakon prekida kontakta sa Jordankom.

- Nakon mog prestanka druženja sa Jordankom, Jordanka je iza leđa te snimke dala nekom trećem licu, koje je verovatno taj snimak odseklo i napravilo lažni montirani momenat da izgleda kako meni Kristina, navodno, gura nešto u zadnjicu.