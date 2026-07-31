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Voditeljka Dea Đurđevićpre tri dana na svet je donela svoju ćerkicu, kojoj su ona i njen suprug Lazar dali prelepo ime. Nakon porođaja Dea se povukla iz javnosti, kako bi se oporavila i u potpunosti posvetila naslednici.

Sada se prvi put oglasila na Instagramu i pokazala kako je izgledala 2 sata nakon porođaja:

Foto: Preent Screen

- Fotografija nastala dva sata nakon porođaja, oboje nasmejani, a beba zdrava i srećna - napisala je između ostalog Dea Đurđević o doktoru koji je na svet doneo njenu ćerku Iris, a koji joj je prijatelj.

Istakla je da je njena devojčica odlično.

Veliko slavlje i suze radosnice

1/5 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram

Podsećamo nakon što je Dea ćerku donela na svet, njen suprug napravio je veliko slavlje tim povodom:

Nosio je majicu sa natpisom "cepaj tatu, ima novu šeficu", što je svima izmamilo osmeh na lice.

- Više sam se ja uplašio nego Dea, da vam kažem! Ona je to sve lagano podnela - rekao je Dein muž na slavlju.

- Bilo je suza radosnica, volim je najviše na svetu, ona je najveći borac! Prvi utisci su fantastični, najsrećniji sam! Dea je birala ime, a devojčicu sam držao kad se rodila, al' na kratko, 5, 10 minuta - otkrio je on.