PRVA FOTOGRAFIJA DEE ĐURĐEVIĆ POSLE POROĐAJA! Voditeljka blista od sreće, slika nastala samo dva sata od rođenja ćerkice (FOTO)
Voditeljka Dea Đurđevićpre tri dana na svet je donela svoju ćerkicu, kojoj su ona i njen suprug Lazar dali prelepo ime. Nakon porođaja Dea se povukla iz javnosti, kako bi se oporavila i u potpunosti posvetila naslednici.
Sada se prvi put oglasila na Instagramu i pokazala kako je izgledala 2 sata nakon porođaja:
- Fotografija nastala dva sata nakon porođaja, oboje nasmejani, a beba zdrava i srećna - napisala je između ostalog Dea Đurđević o doktoru koji je na svet doneo njenu ćerku Iris, a koji joj je prijatelj.
Istakla je da je njena devojčica odlično.
Veliko slavlje i suze radosnice
Podsećamo nakon što je Dea ćerku donela na svet, njen suprug napravio je veliko slavlje tim povodom:
Nosio je majicu sa natpisom "cepaj tatu, ima novu šeficu", što je svima izmamilo osmeh na lice.
- Više sam se ja uplašio nego Dea, da vam kažem! Ona je to sve lagano podnela - rekao je Dein muž na slavlju.
- Bilo je suza radosnica, volim je najviše na svetu, ona je najveći borac! Prvi utisci su fantastični, najsrećniji sam! Dea je birala ime, a devojčicu sam držao kad se rodila, al' na kratko, 5, 10 minuta - otkrio je on.