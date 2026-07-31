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Predstojeća, jubilarna sezona rijalitija pod nazivom "Elita 10" biće po svemu sudeći posebna, a prvi čovek Pinka, Željko Mitrović, istakao je da je primarni cilj produkcije da okupi najveće i najznačajnije učesnike iz svih prethodnih sezona.

Filip Car
Foto: Preent Screen

Otkrio je i da pregovori sa Filipom Carem nisu bili nimalo jednostavni, budući da je imao brojne zahteve u vezi sa potencijalnim učesnicama rijalitija.

Kako je naveo, Car je pokušavao da utiče na izbor pojedinih takmičarki, ali produkcija nije prihvatila takve uslove i na kraju nije dobio pravo veta ni za jednu učesnicu. Vlasnik Pinka je dodao da je sa Carem razgovarao i o pravilima ponašanja u rijalitiju, naglasivši da je svaki oblik nasilja strogo zabranjen. Istakao je da veruje da je i taj deo dogovora uspešno rešen, ocenivši da je Filip obeležio čak tri prethodne sezone i izrazio očekivanje da će i ovog puta biti jedan od najzanimljivijih učesnika.

Oglasio se Filip Car

Filip Car Foto: Printskrin/Instagram, ATA images

Sa druge strane, sam Filip Car je izjavio da je svestan velikih očekivanja publike, navodeći da je tokom prethodne tri godine video koliko ljudi priželjkuje njegov povratak, te dodao da smatra da će opravdati očekivanja gledalaca i u novoj sezoni. Tim povodom se kratko i jasno oglasio i na Instagramu porukom:

"Tražili ste, dobili ste! Ćaća se vraća!".

Mitrović je potom istakao da je Car potpuno spreman za ulazak u rijaliti, ali je ukazao i na izazove koje nosi činjenica da je učesnik iz Hrvatske. Naglasio je da produkcija želi da i ove godine okupi veliki broj takmičara iz svih država bivše Jugoslavije, uprkos različitim reakcijama javnosti, jer smatra da upravo takvi regionalni projekti doprinose prevazilaženju nacionalnih podela i stvaranju zajedništva među učesnicima.

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