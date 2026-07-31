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Pevačica Aleksandra Mladenović sinoć je u Lajkovcu nagrađena "Zlatnom jabukom" za pevačicu godine, kao priznanje za dugogodišnji rad, uspešnu karijeru i doprinos narodnoj muzici.

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Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Tim povodom govorila je o tome koliko joj ovo priznanje znači, ali se osvrnula i na odnose sa kolegama na estradi, kao i na atmosferu na domaćoj muzičkoj sceni.

Na samom početku razgovora Aleksandra je podelila prve utiske nakon što joj je uručena prestižna nagrada.

- Osećaj je predivan. Motivacija da budem još bolja, da, da, ovaj, još više napredujem. Na estradi sam 13, 14 godina, nagrada je bilo.

Na pitanje šta se promenilo za ovih 13-14 godina karijere kratko je odgovorila:

- Pa generalno, ja sam od početka ista. Promenila sam boju kose. Ništa drugo nisam promenila. Ja sam ostala ista ona devojčica koja više nije devojčica - rekla nam je Aleksandra.

Aleksandra Mladenović Foto: Promo, Marko Karović, Printscreen/Instagram

Otkrila je i da joj je drago da se na dodeli nagrade nalazi upravo sa svojim uzorima.

- Pomešani smo. Meni je baš veliko zadovoljstvo i čast što su oni tu večeras. Ovaj, to su i naši uzori, od njih smo učili, izuzetni umetnici, tako da, ovaj, stvarno mi je zadovoljstvo što su oni tu, i čast mi je što zajedno, onako, tu da dobijemo nagrade.

Progovorila o bivšem dečku Urošu

Uroš Živković Foto: Nemanja Nikolić

Kao pevačica godine dobila je nagradu, dok je njen bivši dečko Uroš dobio nagradu za pevača godine. Aleksandra se prisetila njihovog odnoa, ističući da to nije bila samo šema.

- Nismo nikad imali šemu. Bili smo u vezi. Dobro, mi smo bili deca tada, to je bilo pre 12 godina, tako da...

Otkrila je i u kakvim su odnosima danas:

- Javili smo se jedno drugom, mi smo super stvarno. I sa Jovanom mi smo super. Pa ljudi moji, mi smo bili deca tad, šta smo znali. Uroš mi je bio punoletan, još sam mogla u zatvoru da završim. Šta vam je, to je bilo pre 100 godina.

Kurir.rs/Blic

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Aleksandra Mladenović Izvor: Kurir