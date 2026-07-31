"NEPLAĆANJE ALIMENTACIJE JE ČIST KUKAVIČLUK!" Jelena Radanović ponovo udarila na bivšeg muža nakon sudskog spora, njena poruka odjeknula mrežama
Jelena Radanović je pre nekoliko godina otkrila da sa bivšim suprugom vodi sudski spor zbog neplaćanja alimentacije za njihovu decu. Iz tog braka ima dvojicu sinova, a sada se ponovo oglasila na ovu temu.
Na društvenim mrežama podelila je fotografiju sa svojim naslednicima, uz koju je poslala jasnu poruku o očevima koji ne izmiruju alimentaciju i ne preuzimaju odgovornost prema svojoj deci.
- Neplaćanje alimentacije je jedino krivično delo koje ne zahteva ni trunku hrabrosti - to je čin čistog kukavičluka - napisala je ona.
Ko je bivši muž Jelene Radanović?
Kako su ranije mediji pisali, Jelenin bivši muž je biznismen Igor. On živi i radi u inostranstvu, a kako je ranije rekao, od početka je podržavao romansu svoje bivše supruge Jelene i pevača Slobe Radanovića, jer mu je bitno da majka njegove dece bude srećna.
- Jelena i ja odavno nismo zajedno, iako smo još u braku. Ona je već dugo slobodna žena, tako da je apsolutno njena stvar to s kim se viđa - rekao je pre nekoliko godina Marković.
- Nas dvoje smo u dobrim odnosima i pričali smo već na tu temu. Nemam ništa protiv njenih izbora, ona je majka moje dece i želim da bude srećna. Stvarno ne znam na kom je nivou njihova veza, znam samo da se druže - pričao je tada Igor za domaće medije.
Istina je da sam vlasnik jednog restorana u inostranstvu. Osim toga se bavim trgovinom nekretnina. Svakakve gluposti su se pisale vezane za moje zanimanje, pa mi je važno da sve to lepo objasnim - rekao je Marković svojevremeno.