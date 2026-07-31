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Jelena Radanović je pre nekoliko godina otkrila da sa bivšim suprugom vodi sudski spor zbog neplaćanja alimentacije za njihovu decu. Iz tog braka ima dvojicu sinova, a sada se ponovo oglasila na ovu temu.

Foto: Instagram

Na društvenim mrežama podelila je fotografiju sa svojim naslednicima, uz koju je poslala jasnu poruku o očevima koji ne izmiruju alimentaciju i ne preuzimaju odgovornost prema svojoj deci.

- Neplaćanje alimentacije je jedino krivično delo koje ne zahteva ni trunku hrabrosti - to je čin čistog kukavičluka - napisala je ona.

Ko je bivši muž Jelene Radanović?

1/7 Vidi galeriju Jelena Radanović Foto: Instagram, Printcreen, Preent Screen

Kako su ranije mediji pisali, Jelenin bivši muž je biznismen Igor. On živi i radi u inostranstvu, a kako je ranije rekao, od početka je podržavao romansu svoje bivše supruge Jelene i pevača Slobe Radanovića, jer mu je bitno da majka njegove dece bude srećna.

- Jelena i ja odavno nismo zajedno, iako smo još u braku. Ona je već dugo slobodna žena, tako da je apsolutno njena stvar to s kim se viđa - rekao je pre nekoliko godina Marković.

- Nas dvoje smo u dobrim odnosima i pričali smo već na tu temu. Nemam ništa protiv njenih izbora, ona je majka moje dece i želim da bude srećna. Stvarno ne znam na kom je nivou njihova veza, znam samo da se druže - pričao je tada Igor za domaće medije.

Istina je da sam vlasnik jednog restorana u inostranstvu. Osim toga se bavim trgovinom nekretnina. Svakakve gluposti su se pisale vezane za moje zanimanje, pa mi je važno da sve to lepo objasnim - rekao je Marković svojevremeno.