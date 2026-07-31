Slušaj vest

U jeku popularnosti nakon uloge u Nućijevom spotu „Loro piana“, crnogorska manekenka, fotomodel i bivša Mis Crne Gore Anđela Vukadinović uskoro će upoznati javnost u Srbiji sa svojim humanitarnim radom.

Foto: Privatna arhiva

Njene aktivnosti podržaće brojne poznate ličnosti na događaju u Beogradu, a u međuvremenu ona snima reklame i kampanje širom regiona, nakon što je osvojila publiku svojom lepotom u video-ostvarenju popularnog repera.

– Samopouzdanje sam razvila kroz lični rast, samorefleksiju i rad na svojim veštinama. Edukacija, podrška porodice i samoprihvatanje igrali su ključnu ulogu u jačanju mog samopouzdanja pri istupanju u javnosti. Želim da nastavim karijeru u modelingu, ali istovremeno razmišljam o proširenju svojih horizonata. U modelingu sam čitavog života, tako da želim da se bavim istim i u budućnosti. Često putujem, zaljubljenik sam u nove destinacije. Na tim putovanjima svakodnevno mi se otvaraju novi poslovni poduhvati – kaže Vukadinovićeva, koja je organizovala brojne humanitarne revije i džet-set događaje sa plemenitim ciljem.

1/7 Vidi galeriju Misica iz Nućijevog spota Foto: Privatna arhiva

Razmenjuje nežnosti sa Nućijem

Podsetimo, reper Nući izdao je svoj studijski album "Dve barbike", a spotovi su puni lepih i atraktivnih devojaka. Posebnu pažnju privukla je manekenka iz spota za pesmu "Loro Piana", sa kojom je Nući snimio više nego vrele scene.

U pitanju je Anđela Vukadinović, manekenka koja je 2023. pobedila na izboru za Mis Crne Gore.

Takođe, to čini i lepim gestom, pošto aktivno učestvuje u pomaganju maturantkinjama koje nemaju finansijske mogućnosti.

- Mnogi ne shvataju značenje lepote sa smislom. Lepota sa smislom bez obrazovanja, samopouzdanja i karaktera je relativna. Žiri je u meni prepoznao sve što je potrebno za ovaj izbor - rekla je Anđela jednom prilikom.