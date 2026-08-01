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Dok se Beograd danima bori sa tropskim temperaturama koje prelaze 35 stepeni, pevačka legenda Lepa Lukić odlučila je da se zaštiti od velikih vrućina i gotovo uopšte ne izlazi iz kuće. Pevačica najveći deo dana provodi u svom stanu, u rashlađenom prostoru, a napolje izlazi samo ukoliko ima neodložne obaveze. Lepa smatra da je u ovim danima najvažnije sačuvati zdravlje i izbegavati boravak na suncu u najtoplijem delu dana.

-Vrućine su zaista velike i ne prijaju mi. Trudim se da budem u kući, pijem dosta tečnosti i izlazim samo kada baš moram-rekla je pevačica bliskim prijateljima.

Ne prija joj toplo vreme

1/5 Vidi galeriju Pevačica se osamila Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Kurir

Poznata po tome što vodi računa o svom zdravlju Lepa Lukić ovoga puta nije želela da rizikuje. Umesto šetnji i odlazaka po gradu, vreme provodi odmarajući, gledajući televiziju i razgovarajući sa prijateljima i porodicom telefonom. Mnogi građani prestonice poslednjih dana žale se na sparinu i visoke temperature, a lekari posebno upozoravaju starije osobe da izbegavaju direktno izlaganje suncu između 10 i 17 časova. Lepa je očigledno ozbiljno shvatila te savete.

Iako trenutno miruje i čuva se od paklenih vrućina, pevačica je i dalje aktivna kada je reč o kontaktu sa publikom. Njeni fanovi redovno joj šalju poruke podrške na društvenim mrežama i žele da je uskoro ponovo vide nasmejanu i raspoloženu na javnim događajima.

Za sada, kraljica narodne muzike leto provodi daleko od užarenog beogradskog asfalta, u hladovini svog doma, čekajući da tropski talas konačno popusti.