LEPA LUKIĆ SE SAKRILA U STANU ZBOG VRUĆINE! Pevačica ni da mrdne zbog vremenskih neprilika
Dok se Beograd danima bori sa tropskim temperaturama koje prelaze 35 stepeni, pevačka legenda Lepa Lukić odlučila je da se zaštiti od velikih vrućina i gotovo uopšte ne izlazi iz kuće. Pevačica najveći deo dana provodi u svom stanu, u rashlađenom prostoru, a napolje izlazi samo ukoliko ima neodložne obaveze. Lepa smatra da je u ovim danima najvažnije sačuvati zdravlje i izbegavati boravak na suncu u najtoplijem delu dana.
-Vrućine su zaista velike i ne prijaju mi. Trudim se da budem u kući, pijem dosta tečnosti i izlazim samo kada baš moram-rekla je pevačica bliskim prijateljima.
Ne prija joj toplo vreme
Poznata po tome što vodi računa o svom zdravlju Lepa Lukić ovoga puta nije želela da rizikuje. Umesto šetnji i odlazaka po gradu, vreme provodi odmarajući, gledajući televiziju i razgovarajući sa prijateljima i porodicom telefonom. Mnogi građani prestonice poslednjih dana žale se na sparinu i visoke temperature, a lekari posebno upozoravaju starije osobe da izbegavaju direktno izlaganje suncu između 10 i 17 časova. Lepa je očigledno ozbiljno shvatila te savete.
Iako trenutno miruje i čuva se od paklenih vrućina, pevačica je i dalje aktivna kada je reč o kontaktu sa publikom. Njeni fanovi redovno joj šalju poruke podrške na društvenim mrežama i žele da je uskoro ponovo vide nasmejanu i raspoloženu na javnim događajima.
Za sada, kraljica narodne muzike leto provodi daleko od užarenog beogradskog asfalta, u hladovini svog doma, čekajući da tropski talas konačno popusti.