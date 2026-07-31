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Milanče Radosavljević fenomen je današnjice jer u 82. godini života održava čak četiri koncerta na Tašmajdanu. Pevač je nedavno imao prvi koncert, a nakon njega odlučio je da održi još tri. Odluka njega i njegovog tima da zapeva čak četiri puta pod vedrim nebom u Beogradu došla je nakon što su posle prvog koncerta, hiljade i hiljade ljudi tražili još i jođš Milančetovog spektakla.

Prva 3 koncerta rasprodati su u rekordnoj brzini , dok je za četvrti ostalo svega stotinak karata, a Milanče će sa 4 koncerata na Tašmajdanu oboriti sve rekorde svojih kolega koji su održali svoje koncerte na istom mestu.

Pevač je danas sa svojim prijateljem i saradnikom Aleksandrom Sofronijevićem u studiu AS studio, okupio novinare, a među svim medijskim ekipama našli smo se i mi.

- Na ovim narednim koncertima će mi biti lakše jer sam prvi preživeo, ja ne mogu da verujem šta se dešava, da sam ovo doživeo sa 20 godina ko zna koju bih oženio i gde bi mi bio kraj, a i da vam kažem iskreno, bez starca nema udarca - govorio je Milanče sa osmehom, pa je otkrio kako provodi vrele dane

1/5 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Kurir

- Obrenovačke bazene ne posećujem smeta mi zbog sinusa, a i mnogo je žena tamo, ajde one ne mogu da mi prenesu virus, ali muškarci mogu - na pitanje novinara da li ga sada spopadaju žene on je odgovorio

- Moja supruga uvek ima isti odgovor na svaku kojoj se svidim - nijedna joj se ne sviđa - govorio je Milanče.

Aca je istakao da mu jre jako lepo dok svira iza Milančeta

- Jako mi je lepo dok sviram iza Milančeta - na pitanje da li bi i Milanče polivao publiku vodom kao što je to radio Zdravko Čolić, Sofra je dao komentar

Foto: Kurir

- Ako deda bude hteo da skoči u publiku, ja skačem s njim - rekao je Sofra kroz osmeh.

Ostatak intervjua možete pogledati u videu ispod

07:35 Aca Sofronijević o Milančetu Radosavljeviću Izvor: Kurir